Голы Месси и Гризманна не спасли "Барселону" от поражения "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании

Гола Месси не хватило для победы над "Атлетико" / Фото: Reuters

В четверг в Саудовской Аравии прошел второй полуфинальный матч Суперкубка Испании по футболу. В городе Джидда сражались "Барселона" и мадридский "Атлетико". Накануне, как мы писали, "Реал" обыграл "Валенсию" и вышел в финал Суперкубка.

Битва "Барсы" с "Атлетико" получилась выдающейся. В первом тайме соперники как будто берегли силы и мячей не забивали. Зато потом началось! Уже на первой минуте второй половины Коке вывел мадридцев вперед, но всего через пять минут Лионель Месси с помощью Луиса Суареса восстановил равновесие – 1:1. А еще через 10 минут французский форвард каталонцев Антуан Гризманн сыграл на добивании и отправил мяч в сетку ворот своей бывшей команды – 2:1.

Но парни Диего Симеоне никогда не сдаются и в последние минуты смогли переломить ход поединка. Альваро Морато реализовал 11-метровый на 82-й минуте и сравнял счет – 2:2. А еще через четыре минуты Анхель Корреа вышел один на один с Нето и принес "Атлетико" победу – 3:2.

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В воскресном финале нас ждет мадридское дерби "Реала" и "Атлетико".

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