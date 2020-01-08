Сумасшедший "сухой лист" Крооса и неуловимый пенальти: как "Реал" вышел в финал Суперкубка

Мадридский коллектив уложил на лопатку "Валенсию", которая до этого не уступала в семи матчах кряду

Футболисты "Реала" поздравляют Тони Крооса / Фото: Reuters

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Сегодня в Саудовской Аравии на 60-тысячной арене "Король Абдалла Спортс Сити" состоялся первый полуфинальный матч Суперкубка Испании "Валенсия" – "Реал". И "Летучие мыши", которые не проигрывали до этого в семи матчах кряду, уступили мадридской команде со счетом 1:3. Ранее мы писали, что никто не хотел идти на Суперкубок Испании – "Валенсия" продала всего 26 билетов.

На 16-й минуте матча "Реал" заработали право на угловой. Исполнять стандарт доверили Тони Кроос, и неожиданно для всех немецкий хавбек направил мяч с углового прямо в створ ворот "Валенсии", где от рук замешкавшегося Хауме Доменека мяч залетел в сетку. Вот вам и "сухой лист".

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Отметил, что голкипер "оранжевых" пропустил уже второй гол прямым ударом с углового за последние 11 месяцев. Первый такой мяч 29-летний Доменек зевнул в феврале 2019 года в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с "Бетисом". Еще по разу в воротах "Валенсии" расписались Иско и Модрич.

Казалось, матч так и закончится сухим разгромом "мышей", но уже в компенсированное время мяч в штрафной "Реала" нашел руку Рамоса, что не заметил главный арбитр Мансано, но углядели судьи, сидящие у мониторов. И Парехо реализовал пенальти, подсластив горечь поражения.

"Реал" стал первым финалистом Суперкубка Испании, а завтра во втором полуфинале "Барселона" сыграет с мадридским "Атлетико".

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