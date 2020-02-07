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Горячее танго невесты Роналду: Джорджина зажигала в Сан-Ремо, но не с футболистом

7 февраля, 21:32

Оказывается, что Родригес с детства занималась балетом

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес / Фото: Twitter

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Джорджина Родригес, которая является невестой форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, стала одной из ведущих популярного музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Помимо этого, колоритная испанка исполнила пылкое танго, после чего получила теплые поздравления от своего возлюбленного. Ранее Роналду мило поздравил свою возлюбленную с днем рождения.

А вот и моменты горячего танца Джорджина Родригес:

Оказалось, что с детства Джорджина занималась балетом, поэтому чувствует себя на сцене как рыба в воде.

Отметим, что Криштиану Роналду и Родригес встречаются с 2016 года – они познакомилась в Мадриде, когда португальский нападающий выступал за "Реал". Пара воспитывает четверых детей, одного из которых родила Джорджина – дочь Алану. Ранее невеста Роналду рассказала, каково встречаться с Криштиануи вспомнила начало романа с футболистом.

"Мое внимание привлекли его рост, тело и красота. Между нами пробежала искра, хотя я сильно волновалась. Он произвел впечатление на меня первым же взглядом. Сейчас он все так же любит меня и заботится обо мне, как и раньше.

Каково встречаться с Криштиану? Сперва это было невыносимо. Меня преследовали люди. Пришлось сменить работу, я не могла спокойно выйти на улицу – меня все время кто-то фотографировал. Но я забываю обо всех неудобствах, когда вижу его на поле. Мне нравится наблюдать только за ним. Мне повезло быть второй половинкой лучшего игрока в истории", – призналась Джорджина.

Смотрите сюжет о том, как Джорджине Родригес исполнилось 26 лет

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невеста футболист танго Криштиану Роналду Джорджина Родригес

Источники: The Sun , Сегодня|Спорт

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