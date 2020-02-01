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"Сперва это было невыносимо": невеста Роналду рассказала, каково встречаться с Криштиану

1 февраля, 16:08

Джорджина Родригес призналась, чем ее пленил Роналду и держит до сих пор

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Фото: Instagram

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Невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, Джорджина Родригес в интервью Grazia рассказала о первой встрече с футболистом. Девушка тогда работала в магазине Gucci в Мадриде. Ранее Роналду мило поздравил свою возлюбленную с днем рождения.

"Мое внимание привлекли его рост, тело и красота. Между нами пробежала искра, хотя я сильно волновалась. Он произвел впечатление на меня первым же взглядом. Сейчас он все так же любит меня и заботится обо мне, как и раньше.

Каково встречаться с Криштиану? Сперва это было невыносимо. Меня преследовали люди. Пришлось сменить работу, я не могла спокойно выйти на улицу – меня все время кто-то фотографировал. Но я забываю обо всех неудобствах, когда вижу его на поле. Мне нравится наблюдать только за ним. Мне повезло быть второй половинкой лучшего игрока в истории", – призналась Джорджина.

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе больше трех лет. Два года назад она родила дочь Алану, ставшую четвертым ребенком португальского футболиста. В прессе то и дело возникают слухи о помолвке пары, но окружение игрока "Ювентуса" их опровергает. Сам футболист на вопрос о женитьбе отвечал, что она входит в его планы.

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