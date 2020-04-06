Готовьтесь к рестарту! Премьер-лига получила разрешение правительства на продолжение сзеона

Чемпионат Англии собираются продолжить в июне, но без зрителей на трибунах

Похоже, что появляется некоторая определенность в том, когда может продолжится футбольный сезон в Европе. Сегодня стало известно, что английская Премьер-лига готова вновь играть в июне. Причем для этого есть все основания. Узнайте, что сезон НХЛ собираются продолжить в Северной Дакоте.

АПЛ находится на продвинутой стадии переговоров с правительством Великобритании о возобновлении сезона в июне, сообщает британский таблоид Mirror. Говорят, что стороны уже достигли предварительного соглашения о возобновлении матчей чемпионата Англии. Однако без болельщиков на трибунах.

Чиновники в Великобритании прогнозируют, что пик заболевания коронавирусом придется на ближайшие несколько недель, поэтому с июня возможны игры при соблюдении строгих правил. Некоторые чиновники считают, что при благоприятной обстановке в некоторых областях возможно проводить игры со зрителями на трибунах. Но сама Премьер-лига настаивает именно на завершении сезона без болельщиков на трибунах. Видимо, чтобы все находились в одинаковых условиях.

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При этом продумываются меры, чтобы максимально отстранить футболистов от контакта с публикой. Чтобы фанаты не пытались проникать на стадионы, Премьер-лига провела переговоры с телекомпаниями об увеличении количества показанных матчей в июне.

Правда, как всегда, есть одно "но". В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Англии, возобновление сезона придется отложить на более длительный срок.

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