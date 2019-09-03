Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,71

Громкий трансфер "Шахтера": клуб подписал контракт с капитаном сборной Бразилии

3 сентября, 10:11

Витао побеждал с бразильцами на чемпионате Южной Америки

В последний день трансферного окна донецкий "Шахтер" подписал контракт с бразильским центральным защитником Витао. Соглашение с капитаном сборной Бразилии U20 рассчитано на пять лет.
 
Витор Эдуардо да Силва Матос (Витао) родился 2 февраля 2000 года в Жакарезинью (Парана, Бразилия). Витао делал первые шаги в футболе в академии PSTC. В юном возрасте был приглашен в "Палмейрас". Стал одним из ключевых игроков юношеских сборных Бразилии различных возрастов, выступая вместе с Тете, Фернандо, Маркиньосом Сиприано и Маркосом Антонио. 

В 2017 году в качестве капитана сборной U17 победил на чемпионате Южной Америки, а в 2019-м на аналогичном турнире был основным центральным защитником "селесао" U20. Выступал за молодежный состав "Палмейраса".

Реклама

Как сообщалось ранее, в понедельник прогремела трансферная бомба: Евгений Коноплянка стал игроком "Шахтера". Лидер сборной Украины заключил с чемпионами Украины контракт на три года. Предыдущим клубом 29-летнего футболиста был немецкий "Шальке".

В тренде
В Верховную Раду прибыл Зеленский

Интересно, что Коноплянка уже прокомментировал свой переход в "Шахтер". "Настроение радостное, но в то же время я уставший, потому что спал всего лишь три часа. Хочется побыстрее набраться сил. Но очень счастлив! Готов добиваться успехов с новой командой", – отметил Евгений, добавив, что рад вернуться домой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

футбол Шахтер Донецк Витао

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Дебют Михайличенко у руля
Дебют Михайличенко у руля "Динамо" и дерби Донбасса: все результаты матчей пятого тура УПЛЧУ по футболу
"Заря" – "Динамо": онлайн центрального матча 6-го тура украинской Премьер-лигиЧУ по футболу
Зинченко после судорог и
Зинченко после судорог и "Ливерпуль" – "Арсенал": все матчи третьего тура Премьер-лиги АнглииФутбол
Хацкевич может снова возглавить
Хацкевич может снова возглавить "Динамо": стали известны варианты будущего белорусаЧУ по футболу
"Шахтер" – "Мариуполь" – 5:1: "горняки" учинили разгром азовцев на 150-летие ДонецкаЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...