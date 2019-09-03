Громкий трансфер "Шахтера": клуб подписал контракт с капитаном сборной Бразилии

В последний день трансферного окна донецкий "Шахтер" подписал контракт с бразильским центральным защитником Витао. Соглашение с капитаном сборной Бразилии U20 рассчитано на пять лет.



Витор Эдуардо да Силва Матос (Витао) родился 2 февраля 2000 года в Жакарезинью (Парана, Бразилия). Витао делал первые шаги в футболе в академии PSTC. В юном возрасте был приглашен в "Палмейрас". Стал одним из ключевых игроков юношеских сборных Бразилии различных возрастов, выступая вместе с Тете, Фернандо, Маркиньосом Сиприано и Маркосом Антонио.

В 2017 году в качестве капитана сборной U17 победил на чемпионате Южной Америки, а в 2019-м на аналогичном турнире был основным центральным защитником "селесао" U20. Выступал за молодежный состав "Палмейраса".

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Как сообщалось ранее, в понедельник прогремела трансферная бомба: Евгений Коноплянка стал игроком "Шахтера". Лидер сборной Украины заключил с чемпионами Украины контракт на три года. Предыдущим клубом 29-летнего футболиста был немецкий "Шальке".

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Интересно, что Коноплянка уже прокомментировал свой переход в "Шахтер". "Настроение радостное, но в то же время я уставший, потому что спал всего лишь три часа. Хочется побыстрее набраться сил. Но очень счастлив! Готов добиваться успехов с новой командой", – отметил Евгений, добавив, что рад вернуться домой.

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