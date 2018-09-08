Гус Хиддинк возобновил тренерскую карьеру ради олимпийской сборной Китая
Голландец оставался без работы после ухода из "Челси" в 2016 году
Известный голландский тренер Гус Хиддинк возглавил олимпийскую сборную Китая. Об этом сообщил сам 71-летний специалист, которого цитирует издание AD. Последним местом работы голландского специалиста был английский "Челси", который он возглавлял с декабря 2015 года по июль 2016-го в качестве исполняющего обязанности главного тренера.
"Я практически ушел на пенсию, но это отличная работа", – сказал Хиддинк.
Лучшим достижением в тренерской карьере Хиддинка является победа в Лиге чемпионов с ПСВ в 1988 году, а также бронзовые награды Евро-2008 со сборной России. Также он приводил к четвертому месту на чемпионатах мира команды Голландии (1988) и Южной Кореи (2002).
В последний раз команда Китая по футболу принимала участие в Олимпиаде в 2008 году на домашних Играх в Пекине. В 2020 году Олимпиада пройдет в Токио.
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