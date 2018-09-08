Гус Хиддинк возобновил тренерскую карьеру ради олимпийской сборной Китая

Сегодня, 12:39

Голландец оставался без работы после ухода из "Челси" в 2016 году

Гус Хиддинк. Фото ФК &quot;Челси&quot;
Гус Хиддинк. Фото ФК "Челси"

Известный голландский тренер Гус Хиддинк возглавил олимпийскую сборную Китая. Об этом сообщил сам 71-летний специалист, которого цитирует издание AD. Последним местом работы голландского специалиста был английский "Челси", который он возглавлял с декабря 2015 года по июль 2016-го в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

"Я практически ушел на пенсию, но это отличная работа", – сказал Хиддинк.

Лучшим достижением в тренерской карьере Хиддинка является победа в Лиге чемпионов с ПСВ в 1988 году, а также бронзовые награды Евро-2008 со сборной России. Также он приводил к четвертому месту на чемпионатах мира команды Голландии (1988) и Южной Кореи (2002).

В последний раз команда Китая по футболу принимала участие в Олимпиаде в 2008 году на домашних Играх в Пекине. В 2020 году Олимпиада пройдет в Токио.

Ранее мы писали, что Украина завоевала первую лицензию на Олимпиаду-2020. Путевку в Токио выиграл стрелок Павел Коростылев.

Ранее стало известно, как в Токио будут бороться с жарой во время Олимпиады-2020. Над аренами распылят вещество, которое будет отражать тепло и ультрафиолет.

Интересно, что Олимпиада-2020 может принести Японии гигантскую прибыль в $283 миллиарда. Больше половины этой суммы заработает Токио, который создаст два миллиона рабочих мест.

Напомним, что в Японии определились с именем талисмана Олимпиады-2020. Имя состоит из двух японских слов, обозначающих будущее и вечность – "Мирайтова" и "Сомэйти".
футбол, Гус Хиддинк, Олимпиада-2020, сборная Китая

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