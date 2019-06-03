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Гусев не исключил, что станет очередным "динамовским сердцем" у руля киевлян

3 июня, 17:12

Знаменитый полузащитник повторяет путь Реброва

Олег Гусев
Олег Гусев. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Бывший футболист "Динамо" Олег Гусев не исключает, что со временем может стать главным тренером "бело-синих". Об этом 36-летний Гусев, отыгравший 15 лет за киевлян, заявил в эфире шоу "Вацко Light". На вопрос, видит ли он себя главным тренером "Динамо", Олег Анатольевич ответил: "Возможно. Надо все делать постепенно, сейчас я хочу набраться опыта, а дальше будет видно".

Интересно, что развитие карьеры Олега Гусева очень похоже на судьбу Сергея Реброва. Гусев, как и Ребров, много лет играл за "Динамо". Затем, как и Ребров, Гусев стал ассистентом наставника дубля. Если Ребров в свое время ассистировал Владимиру Мунтяну, то Гусев нынче помогает в молодежке Юрию Морозу. Впоследствии Ребров занял пост главного тренера в первой команде "Динамо", с которой дважды кряду выигрывал "золото" чемпионата Украины. Придет очередь и Гусева?

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При этом болельщицкий скепсис по поводу ярлыка "очередное динамовское сердце" Гусева не смущает. "А какое у меня должно быть сердце? Хацкевич – динамовское сердце, Ребров – динамовское сердце... Почему никто не говорит, что Ребров с динамовским сердцем два раза чемпионат выиграл? О динамовском сердце вспоминают только тогда, когда какие-то неудачи в команде. Где гарантия, что иностранец даст результат? Нет гарантии".

Как мы сообщали, Хацкевич может остаться главным тренером в "Динамо": Суркис назвал условие. "Если Хацкевич убедит меня в том, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то он останется главным тренером", – сказал президент "Динамо".

Также сообщалось, что эксперты высказались о будущем тренера: "Хацкевич должен остаться в "Динамо". "У Хацкевича закончился контракт. Но какие варианты есть у Игоря Суркиса? Может быть, у него есть Моуринью, который говорит: я приму "Динамо" за 10 тысяч евро в месяц?" – иронизирует Виктор Вацко.

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Олег Гусев, Виктор Вацко

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Сегодня|Спорт

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