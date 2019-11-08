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Гвардиола намылился из "МанСити" в чемпионат Италии

8 ноября, 14:56

Испанский тренер подумывает о продолжении карьеры после английского периода

Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола / Фото: AFP

Нынешний главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что хотел бы поработать в чемпионате Италии. "Тренировать в Италии? Почему бы и нет, – сказал 48-летний специалист в разговоре с журналистом Sky Sports. – Для меня было удовольствием играть у великого Карло Маццоне в "Брешии", я люблю Италию. Пока же я хорошо себя чувствую в Англии, но, может быть, я еще не так стар". Напомним, у Пепа – самая высокая зарплата в Английской премьер-лиге.

Контракт Гвардиолы с "МанСити" рассчитан до конца следующего сезона. В коллекции у тренера из Каталонии уже есть чемпионские титулы Испании, Германии, Англии.

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Минувшим летом ходили слухи о переходе Пепа в "Ювентус", но сам он отверг даже факт общения с представителями туринского клуба. "У вас неверная информация, вам стоило бы выполнять свою работу лучше", – с улыбкой посоветовал Гвардиола сообщившему об этом факте репортеру.

Смотрите, как "Манчестер Сити" Гвардиолы не сумел переиграть команду украинца Руслана Малиновского "Аталанту" в Лиге чемпионов.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Брешия

Источники: Sky Sports , Сегодня|Спорт

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