"Манчестер Сити" встретится с "Ливерпулем" и другие поединки чемпионата Англии

В 12-м туре чемпионата Англии в субботу "Тоттенхэм" принимает "Шеффилд Юнайтед", "Лестер" встречается с "Арсеналом".
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В воскресенье "Брайтон" гостит у "Манчестер Юнайтед". А центральный поединок пройдет в Ливерпуле, где местная команда сыграет с "Манчестер Сити".
8 ноября, пятница
22:00 "Норвич" – "Уотфорд"
9 ноября, суббота
14:30 "Челси" – "Кристал Пэлас"
17.00 "Ньюкасл" – "Борнмут"
17:00 "Саутгемптон" – "Эвертон"
17:00 "Тоттенхэм" – "Шеффилд Юнайтед"
17:00 "Бернли" – "Вест Хэм"
19:30 "Лестер" – "Арсенал"
10 ноября, воскресенье
16:00 "Манчестер Юнайтед" – "Брайтон"
16:00 "Вулверхэмптон" – "Астон Вилла"
18:30 "Ливерпуль" – "Манчестер Сити"
Две недели назад в Манчестере "Аталанта" была бита с разгромным счетом 1:5. Единственный гол в составе итальянцев забил украинец Руслан Малиновский с пенальти. Это был дебютный гол нашего футболиста в составе клуба. Других встреч в истории противостояния команд не было.
Кстати, украинца Зинченко высмеял одноклубник по "МанСити".
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