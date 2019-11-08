"Манчестер Сити" встретится с "Ливерпулем" и другие поединки чемпионата Англии

"Ливерпуль" на ходу / Фото: AFP

В 12-м туре чемпионата Англии в субботу "Тоттенхэм" принимает "Шеффилд Юнайтед", "Лестер" встречается с "Арсеналом".

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В воскресенье "Брайтон" гостит у "Манчестер Юнайтед". А центральный поединок пройдет в Ливерпуле, где местная команда сыграет с "Манчестер Сити".

8 ноября, пятница

22:00 "Норвич" – "Уотфорд"

9 ноября, суббота

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14:30 "Челси" – "Кристал Пэлас"

17.00 "Ньюкасл" – "Борнмут"

17:00 "Саутгемптон" – "Эвертон"

17:00 "Тоттенхэм" – "Шеффилд Юнайтед"

17:00 "Бернли" – "Вест Хэм"

19:30 "Лестер" – "Арсенал"

10 ноября, воскресенье

16:00 "Манчестер Юнайтед" – "Брайтон"

16:00 "Вулверхэмптон" – "Астон Вилла"

18:30 "Ливерпуль" – "Манчестер Сити"

Две недели назад в Манчестере "Аталанта" была бита с разгромным счетом 1:5. Единственный гол в составе итальянцев забил украинец Руслан Малиновский с пенальти. Это был дебютный гол нашего футболиста в составе клуба. Других встреч в истории противостояния команд не было.

Кстати, украинца Зинченко высмеял одноклубник по "МанСити".

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