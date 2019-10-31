Гвардиола получает больше всех тренеров Англии

Наставник "Манчестер Сити" каждый год кладет на свой счет 20 миллионов фунтов

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

Британское издания The Sun составило список самых высокооплачиваемых тренеров Англии, учитывая все виды спорта. На первом месте оказался главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Испанский специалист зарабатывает 20 миллионов фунтов стерлингов в год. Ранее мы писали, что наставника "МанСити" хотят выдвинуть на пост главы правительства Каталонии.

На второй строчке с большим отрывом находится наставник финалиста Лиги чемпионов" "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино – 8,5 миллионов. Замыкает тройку еще один футбольный специалист, рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер, который возглавляет манкунианцев с прошлого сезона – 7,5 миллионов. К слову, вчера команда Сульшера выбила из Кубка английской лиги "Челси" – Рашфорд сотворил шедевр и прервал 7-матчевую победную серию "синих".

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Четвертое и пятое место между собой делят немецкий тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп и исполнительный директор команды Формулы-1 "Мерседес" Тото Вольфф – они кладут на свой счет 7 миллионов фунтов за сезон.

Смотрите, как "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы громил в Лиге чемпионов "Аталанту" – 5:1

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