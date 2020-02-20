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Гвардиола поклялся остаться в "МанСити", даже если клуб сошлют во Вторую лигу

20 февраля, 15:27

Хосеп говорит, что покинет пост наставника "горожан" только в одном случае - если его уволят

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал остаться у руля команды, даже если за финансовые махинации ее сошлют во Вторую лигу Англии – то есть в четвертый по силе дивизион английского футбола. Напомним, такие санкции грозят "горожанам" вдобавок к исключению из еврокубков на два сезона, которым ранее "Манчестер Сити" уже наказал УЕФА.

"Еще ничего не закончено. Клуб считает наказание УЕФА несправедливым. Я полностью доверяю своему клубу. Они объяснили мне причины этого. Мы будем сражаться, как мы сражаемся в каждой игре, и каждый день будем вместе до конца сезона. Надеемся, что в конце победит правда, и в следующем сезоне мы будем в Лиге чемпионов. Если меня не уволят, я останусь здесь на сто процентов, – пообещал Хосеп Гвардиола. – Останусь ли я, если команду переведут во Вторую лигу Англии? Почему я должен уйти? Независимо от того, что произойдет, я буду здесь и дальше"

Клуб Гвардиолы – на два года вне еврокубков

Клуб Гвардиолы – на два года вне еврокубков / Фото: Reuters

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Напомним, УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах 2020/2021 и 2021/2022, а также оштрафовал на 30 млн евро за финансовые махинации со спонсорскими контрактами. "Горожане" собираются обжаловать наказание в Спортивном арбитражном суде.

Смотрите, как "МанСити" играл с "Шахтером" в Лиге чемпионов

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чемпионат Англии Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

Источник: Сегодня|Спорт

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