"МанСити" со странным сменщиком Зинченко разгромил "святых" в Кубке Английской лиги

Команда Александра Зинченко и без его помощи вышла в четвертьфинал кубкового турнира

"Манчестер Сити" - "Саутгемптон". Агуэро в ударе / Фото: Reuters

"Манчестер Сити" без травмированного Александра Зинченко легко вышел в четвертьфинал Кубка Английской лиги, действующим победителем которого и является. В домашней игре 1/8 финала "горожане" обыграли "Саутгемптон" со счетом 3:1, лишь под конец поединка позволив "святым" забить гол престижа, который помог гостям избежать разгрома.

Отметим, что на позиции Александра Зинченко слева в обороне у "МанСити" против "Саутгемптона" играл испанский новичок "горожан" Анхелиньо, перешедший летом из ПСВ. Ведущее издание Манчестера ManchesterEveningNews поставило ему за игру оценку 7,0, как и еще шестерым игрокам основы хозяев, выписав сменщику Зины следующую характеристику: "Время от времени его передачи выглядели странными, но в итоге он вкатился в игру и помог команде на классе одолеть соперника".

Фото сменщика Зинченко – Анхелиньо

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Манчестер Сити – Саутгемптон – 3:1

Голы: Отаменди, 20, Агуэро, 38, 56 – Стивенс, 75

Манчестер Сити: Браво – Уокер (Канселу, 65), Отаменди, Гарсия, Анхелино (Стоунз, 79) – Дойл, Фоден, Б. Силва – Марез, Агуэро, Жезус (Бернабе, 87)

Саутгемптон: МакКарти – Валери, Стивенс, Беднарек, Дансо – Ромеу (Вокинс, 90+1), Хейберг, Уорд-Праус – Армстронг, Лонг (Редмонд, 68), Буфал (Адамс, 69)

Предупреждение: Ромеу

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Добавим, что пока "Манчестер Сити" обыгрывал "Саутгемптон", Влада Седан показала Зинченко таким, каким мы его еще не видели. У себя в Instagram сексапильная журналистка, которая, по слухам, беременна от Зинченко, разместила фото, на котором Александр стоит, опираясь на костыли, при этом его левая нога – перебинтована. Таковы последствия операции, которую Зинченко на днях перенес в Барселоне.

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