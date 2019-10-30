"Челси" – "Манчестер Юнайтед": онлайн Кубка лиги, в котором "синие" собираются отомстить

Манчестер Юнайтел / Фото: Reuters

Реклама

К матчам 1/8-й Кубка английской лиги, которые ни в коем случае нельзя пропустить, безусловно, относится дуэль "Челси" и "Манчестер Юнайтед", которая начнется сегодня в 22:05 по Киеву. Эти амбициозные соперники встречались между собой в первом же туре Премьер-лиги, и все закончилось плачевно для лондонцев – разгром 0:4, хотя по игре "синие" не выглядели так плохо. И теперь подопечные Фрэнка Лэмпарда решительно настроены на реванш.

ЧЕЛСИ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 0:0

Читайте также: "Реал" хочет приютить изгоя из "МЮ", а взамен отдать одного из самых дорогих игроков планеты

С чем подходят. Несмотря на стартовый разнос, в дальнейшем "Челси" выступал в АПЛ вполне уверенно – шесть побед, две ничьих и еще лишь одно поражение, что позволяет "синим" практически делить третью строчку в турнирной таблице с "Лестером". Да и лидирующие "МанСити" с "Ливерпулем" не так уж далеко. МЮ в свою очередь менее стабильный, поэтому сейчас идет в АПЛ лишь седьмым. Плюс манкунианцы частенько не могут удержать победу – уже четыре ничьих, в том числе с "Ливерпулем" в предпоследнем туре, когда "Дьяволы" пропустили уже на 85-й минуте. Правда, в последнем туре МЮ несколько отвел душу в матче с "Норвичем" – 3:1, а "Челси" устроил перестрелку с "Бернли" – 4:2. Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в чемпионате Англии.

Безусловно,команда Лэмпарда забивает больше, чем манкуниацы – 23 гола против 13-ти, при этом у "синих" восемь раз отличился 22-летний Тэмми Абрахам, у "красных" пять раз забивал Маркус Рэшфорд. Но и защита у столичных ребят менее надежная – 16 пропущенных мячей против 10.

Что говорили. Тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард видит проблемы своей команды, но и плюсов у нее много:

"Важно, что мы играем в атакующий футбол. Конечно, "Челси" необходимо прибавлять в обороне. Нашим игрокам нужно еще быстрее двигать мяч вперед для создания моментов. Именно над этим мы и работаем каждую неделю на тренировках".

Также Лэмпард подтвердил, что Нголо Канте и Антонио Рюдигер не сыграют с "Юнайтед". Под вопросом и участие Андреаса Кристенсена, который пропустил несколько матчей из-за травмы паха. Ранее мы рассказывали, что пьяный игрок "Челси" разругался с таксистом из-за чипсов.

Масса травм и у МЮ, в том числе потеря в атакующей линии Поля Погба, так что Уле-Гуннару Сульшеру было над чем подумать:

"Мы пока еще не приняли решение о том, кто именно сыграет против "Челси", но, вероятно, что вы увидите и Гарнера, и Уильямса. А Фред, видимо, на какое-то время займет позицию Погба. Он показал отличную игру, но Андреас также продемонстрировал очень хороший рост в последних нескольких матчах. Его энергия, движение, преследование соперника – это совсем другой вид "десятки". Он также может играть и на позициях в центре".

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" обыграл "Астану" в Лиге Европы – 1:0

Смотрите также, как "Челси" смог увезти победу из Амстердама, переиграв в Лиге чемпионов "Аякс"- 1:0

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама