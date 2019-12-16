Онлайн-трансляция жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

В понедельник, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне проходит жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 13:00 по киевскому времени. Напомним, в эту стадию турнира не смог пробиться "Шахтер", проиграв "Аталанте" 0:3 в последнем матче группового раунда ЛЧ и вылетев в 1/16 Лиги Европы.
ОНЛАЙН ЖЕРЕБЬЕВКИ 1/8 ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
Как пройдет жеребьевка. В жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов примут участие восемь победителей групп (сеяные) и восемь команд, которые заняли вторые места (несеяные). Сеяные попадают на несеяных.
СЕЯНЫЕ
- "Бавария" (Германия, группа B)
- "Барселона" (Испания, группа F)
- "Валенсия" (Испания, группа H)
- "Ливерпуль" (Англия, группа E)
- "Манчестер Сити" (Англия, группа C)
- "Пари Сен-Жермен" (Франция, группа A)
- "Лейпциг" (Германия, группа G)
- "Ювентус" (Италия, группа D)
НЕСЕЯНЫЕ
- "Аталанта" (Италия, группа С)
- "Атлетико" (Испания, группа D)
- "Боруссия" Дортмунд (Германия, группа F)
- "Челси" (Англия, группа H)
- "Лион" (Франция, группа G)
- "Наполи" (Италия, группа E)
- "Реал" (Испания, группа A)
- "Тоттенхэм" (Англия, группа B)
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Особенности жеребьевки. В 1/8 финала Лиги чемпионов не могут встретиться клубы из одной ассоциации и клубы, которые играли в одной группе. При этом сеяные команды проведут ответные матчи 1/8 финала на своем поле.
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Когда пройдут матчи. Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные – 10, 11, 17 и 18 марта. Начало всех матчей – в 22:00 по киевскому времени. Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала состоится 20 марта.
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Фавориты Лиги чемпионов-2019/2020. Главным претендентом на завоевание трофея аналитики букмекерских контор называют команду украинца Александра Зинченко – "Манчестер Сити". На выигрыш ею турнира установлен коэффициент 4.00. Далее в списке фаворитов идут "Ливерпуль" (5.00), "Барселона" (6.00), "ПСЖ" (8.50), "Бавария" (9.50) и "Ювентус" (15.0).
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