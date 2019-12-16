Онлайн-трансляция жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

В понедельник, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне проходит жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 13:00 по киевскому времени. Напомним, в эту стадию турнира не смог пробиться "Шахтер", проиграв "Аталанте" 0:3 в последнем матче группового раунда ЛЧ и вылетев в 1/16 Лиги Европы.

ОНЛАЙН ЖЕРЕБЬЕВКИ 1/8 ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Как пройдет жеребьевка. В жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов примут участие восемь победителей групп (сеяные) и восемь команд, которые заняли вторые места (несеяные). Сеяные попадают на несеяных.

СЕЯНЫЕ

"Бавария" (Германия, группа B)

"Барселона" (Испания, группа F)

"Валенсия" (Испания, группа H)

"Ливерпуль" (Англия, группа E)

"Манчестер Сити" (Англия, группа C)

"Пари Сен-Жермен" (Франция, группа A)

"Лейпциг" (Германия, группа G)

"Ювентус" (Италия, группа D)

НЕСЕЯНЫЕ

"Аталанта" (Италия, группа С)

"Атлетико" (Испания, группа D)

"Боруссия" Дортмунд (Германия, группа F)

"Челси" (Англия, группа H)

"Лион" (Франция, группа G)

"Наполи" (Италия, группа E)

"Реал" (Испания, группа A)

"Тоттенхэм" (Англия, группа B)

Реклама

Читайте также: Впервые в истории в 1/8 финала Лиги чемпионов вышли только клубы из ТОП-чемпионатов

Особенности жеребьевки. В 1/8 финала Лиги чемпионов не могут встретиться клубы из одной ассоциации и клубы, которые играли в одной группе. При этом сеяные команды проведут ответные матчи 1/8 финала на своем поле.

Смотрите, как из Лиги чемпионов вылетал "Шахтер"

Когда пройдут матчи. Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные – 10, 11, 17 и 18 марта. Начало всех матчей – в 22:00 по киевскому времени. Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала состоится 20 марта.

Читайте также: "Подарочек" на 23-летие: Зинченко признали худшим игроком матча с "Арсеналом"

Фавориты Лиги чемпионов-2019/2020. Главным претендентом на завоевание трофея аналитики букмекерских контор называют команду украинца Александра Зинченко – "Манчестер Сити". На выигрыш ею турнира установлен коэффициент 4.00. Далее в списке фаворитов идут "Ливерпуль" (5.00), "Барселона" (6.00), "ПСЖ" (8.50), "Бавария" (9.50) и "Ювентус" (15.0).

Смотрите, как "Ливерпуль" выиграл ЛЧ-2018/2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама