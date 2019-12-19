Клуб Зинченко пока в безопасности: УЕФА отложил решение по делу о финансовых махинациях "Манчестер Сити"

УЕФА не вынесет решение по делу о финансовых нарушениях "Манчестер Сити" в декабре, как предполагалось ранее.
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Ожидается, что вердикт будет объявлен не раньше конца января 2020 года. В середине ноября стало известно, что "Манчестер Сити" будет наказан только денежным штрафом за финансовые махинации с заключением спонсорских сделок, несмотря на то, что клубу грозит отстранение от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Напомним, в 2018 году Der Spiegel раскрыл ряд документов, указывающих на финансовые махинации "Манчестер Сити". Вскоре УЕФА начал расследование в отношении манкунианцев. "Манчестер Сити" – действующий чемпион АПЛ. В нынешнем сезоне "Горожане" занимают третье место в турнирной таблице чемпионата страны.
Также отметим, что определены все пары 1/8 финала Лиги чемпионов. "Манчестер Сити", "Ливерпулю", "Барсе" и другим достали соперников по плей-офф.
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