Гвардиола сравнил матч против "Шахтера" с финалом Лиги чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола провел пресс-конференцию накануне матча с "Шахтером" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч "Манчесте Сити" – "Шахтер" состоится 7 ноября, начало – в 22:00. За день до матча в Манчестер улетели 22 игрока "Шахтера".

О приоритетах и ротации

Каждая игра важна, и вы должны ее ценить, готовиться и планировать свои действия. Матч с "Шахтером" важен, потому что он ближайший. После поражения от "Лиона" мы относимся ко всем встречам группового турнира как к финалу. У нас есть шанс выйти из группы, это главная задача, а потом у нас будет три-четыре дня на подготовку к поединку с "Манчестер Юнайтед".

О кадровых новостях

Илкай Гюндоган и Николас Отаменди готовы сыграть завтра. Все футболисты в строю, кроме Кевина де Брюйне и Эльякима Мангаля.

О хорошей форме Давида Сильвы

Это один из самых невероятных полузащитников. Он двигается в пространстве между игроками, как никто другой. Давид Сильва большой мастер. Мне нравится быть рядом с ним каждый день.

Стоит отметить возвращение в основную группу Марлоса, который пропустил последние важные матчи "Шахтера" из-за травмы. Без него "горняки" проиграли в Харькове в третьем туре Лиги чемпионов "Манчестер Сити". Без него, но уже с Тайсоном, выиграли важный матч чемпионата Украины у "Динамо" в минувшую субботу.