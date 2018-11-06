Четверо отправятся на трибуну: в Манчестер улетели 22 игрока "Шахтера"

Сегодня, 11:12

Делегация чемпиона Украины отправилась на выездной поединок Лиги чемпионов

Паулу Фонсека подготовился к новой встрече с Хосепом Гвардиолой. Фото AFP
Паулу Фонсека подготовился к новой встрече с Хосепом Гвардиолой. Фото AFP

Сегодня утром "Шахтер" отправился на выездной матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в Манчестер против местного "Манчестер Сити". Вылет на Туманный Альбион сопровождала туманная погода, но она не помешала графику команды. Главный тренер горняков Паулу Фонсека взял с собой 22 игрока, но в заявку на матч можно будет внести только 18 человек.

Четверых придется отправить на трибуну, причем гарантированно это будут полевые игроки, поскольку в делегации всего лишь два вратаря.

Полностью список игроков Шахтера выглядит так.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко.

Защитники: Богдан Бутко, Олег Данченко, Исмаили, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Ярослав Ракицкий, Давид Хочолава.

Полузащитники: Сергей Болбат, Дентиньо, Виктор Коваленко, Майкон, Марлос, Веллингтон Нем, Алан Патрик, Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Тайсон, Андрей Тотовицкий.

Нападающие: Оларенважу Кайоде, Жуниор Мораес.

Стоит отметить возвращение в основную группу Марлоса, который пропустил последние важные матчи "Шахтера" из-за травмы. Без него горняки проиграли в Харькове в третьем туре Лиги чемпионов "Манчестер Сити". Без него, но уже с Тайсоном, выиграли важный матч чемпионата Украины у "Динамо" в минувшую субботу.
Шахтер Донецк

Вы сейчас просматриваете новость "Четверо отправятся на трибуну: в Манчестер улетели 22 игрока "Шахтера"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Лучшие шансы на выход из группы у "Динамо". Фото AFP

Шансы "Шахтера", "Динамо" и "Ворсклы" в еврокубках - оценка Санжара

Сегодня, 09:10

На этой неделе украинские клубы проведут матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Футбол

Виктор Кашшаи. Фото AFP

Матч "МанСити" - "Шахтер" будет судить скандальный арбитр

Вчера, 14:19

УЕФА назначил на поединок венгра Виктора Кашшаи
Загрузка...
Загрузка...