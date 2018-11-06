Четверо отправятся на трибуну: в Манчестер улетели 22 игрока "Шахтера"

Сегодня утром "Шахтер" отправился на выездной матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в Манчестер против местного "Манчестер Сити". Вылет на Туманный Альбион сопровождала туманная погода, но она не помешала графику команды. Главный тренер горняков Паулу Фонсека взял с собой 22 игрока, но в заявку на матч можно будет внести только 18 человек.

Четверых придется отправить на трибуну, причем гарантированно это будут полевые игроки, поскольку в делегации всего лишь два вратаря.

Полностью список игроков Шахтера выглядит так.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко.

Защитники: Богдан Бутко, Олег Данченко, Исмаили, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Ярослав Ракицкий, Давид Хочолава.

Полузащитники: Сергей Болбат, Дентиньо, Виктор Коваленко, Майкон, Марлос, Веллингтон Нем, Алан Патрик, Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Тайсон, Андрей Тотовицкий.

Нападающие: Оларенважу Кайоде, Жуниор Мораес.

Стоит отметить возвращение в основную группу Марлоса, который пропустил последние важные матчи "Шахтера" из-за травмы. Без него горняки проиграли в Харькове в третьем туре Лиги чемпионов "Манчестер Сити". Без него, но уже с Тайсоном, выиграли важный матч чемпионата Украины у "Динамо" в минувшую субботу.