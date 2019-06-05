Хацкевич может остаться в "Динамо" всего на два месяца: названа фишка нового контракта

Если белорус не выведет команду в групповой турнир ЛЧ, то автоматически распрощается со своей должностью

Александр Хацкевич. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Динамо" намерено продлить контракт с Александром Хацкевичем. Однако в новом соглашении будет одно жесткое условие. В случае непопадания команды в основной раунд Лиги чемпионов, белорусский специалист автоматически должен будет подать в отставку. Напомним, киевляне, как серебряный призер УПЛ, стартуют с третьего квалификационного раунда ЛЧ, а в случае успешного преодоления этого барьера, им придется сыграть еще и в раунде плей-офф. Таким оборазом, продлив сотрудничество с "Динамо" на таких условиях, Хацкевич может уйти уже в августе. Риск не решить задачу (и остаться без работы) весьма высок, и именно поэтому Александр Николаевич взял время на раздумье.

Как мы сообщали ранее, над своей дальнейшей судьбой Александра Хацкевич раздумывает в компании Артема Милевского. Уроженцы Белоруси повстречались на берегу Черного моря в Батуми.

Также мы писали, что Хацкевич останется тренером "Динамо": появился детальный инсайд из лагеря киевской команды. Как сообщил журналист каналов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас, в столичном клубе отказались от вариантов с Михайличенко и Калитвинцевым. А Вернидуба даже не рассматривали.

Напомним, "Динамо" завершило чемпионат Украины на втором месте, обыграв в заключительной игре сезона "Александрию":

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