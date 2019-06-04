Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,95
30,15
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Хацкевич останется тренером "Динамо": детальный инсайд из лагеря киевской команды

4 июня, 22:30

В столичном клубе отказались от вариантов с Михайличенко и Калитвинцевым. А Вернидуба даже не рассматривали

Игорь Суркис и Александр Хацкевич
Игорь Суркис и Александр Хацкевич. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Журналист каналов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас поделился инсайдом по поводу тренерского поста в "Динамо". "Вариантов у "Динамо" хватало. Но всерьез рассматривали лишь несколько. Вернидуб – это больше фантазии фанов. Игорь Суркис действительно думал о Михайличенко, – написал у себя в Twitter Игорь Бурбас. - Калитвинцев был креатурой Григория Суркиса. Рассматривался даже компромиссный вариант их тандема. Но все идет к тому, что оставят Хацкевича".

Как мы писали ранее, Игорь Суркис назвал условие, при котором Александр Хацкевич продолжит работу у руля "Динамо". "Если Хацкевич убедит меня в том, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то он останется главным тренером", – заявил президент "Динамо".

Также мы писали, что переговорам с Суркисом Хацкевич предпочел встречу с Милевским. Белорусский тренер, у которого истек контракт с "Динамо", набирается сил в компании экс-звезды киевлян в Батуми. Кстати, один из подписчиков поинтересовался у Милевского в Instagram: "Хац в ДК не зовет?". Артем оставил этот вопрос без ответа. Зато другой подписчик по этому поводу сделал ремарку: "А Хац уже не тренер ДК".

Напомним, в последнем матче сезона "Динамо" в меньшинстве обыграло на выезде "Александрию":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Динамо Киев, Игорь Суркис, Александр Хацкевич

Вы сейчас просматриваете новость " "Хацкевич останется тренером "Динамо": детальный инсайд из лагеря киевской команды". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Twitter Игоря Бурбаса

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хацкевич должен остаться в "Динамо": мнение экспертов о будущем тренера

Вчера, 12:28

Эксперты программы "Великий футбол" высказали свое мнение о работе Александра Хацкевича в Динамо

Официально: Абдул Кадири Мохаммед стал игроком "Динамо"

Вчера, 17:22

Ганский футболист подписал с клубом контракт по схеме 4+1

Обогнала Медведеву и разделась на льду. Туктамышева – девушка дня

Зеленский отреагировал на скандал с протестом против него в Ривне

Стало известно, какой будет погода в Украине летом

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

Видео: Вася "Пельмень" вырубил "Руки-базуки" одним ударом

Постановлениям об отмене закона об украинизации не дали пройти

Алла Пугачева умилила сеть видео с дочерью

Доктор Комаровский предупредил об опасности популярных препаратов

Почему под Ровно разбился военный Ми-8

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Промоутер: "После реванша Джошуа – Руис ждем поединок с Усиком"

Сегодня, 10:04

Александр Красюк считает, что Джошуа сам проиграл поединок, не использовав свои преимущества

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

Вчера, 20:22

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до 1/4 финала

Толстяк на ринге: сенсация года Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет

Вчера, 16:29

Боксер-сумоист сотворил главную сенсацию в боксе, нокаутировав потенциального соперника Усика

Сенсация столетия в боксе: крушителя Кличко Энтони Джошуа уничтожил толстяк Энди Руис

2 июня, 09:19

Видео невероятного боя в Нью-Йорке, завершившегося сокрушительным фиаско британского фаворита

Онлайн финала Лиги чемпионов: "Ливерпуль" взял титул, всухую выиграв у "Тоттенхэма"

1 июня, 23:58

После шести кряду проигранных финалов Юрген Клопп, наконец, победил. Его "Ливерпуль" – лучший клуб Европы

В Украине запретили популярное обезболивающее

Пляски с гробом на похоронах закончились полным провалом

"Болела вся Грузия": Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь