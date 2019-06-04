"Хацкевич останется тренером "Динамо": детальный инсайд из лагеря киевской команды

В столичном клубе отказались от вариантов с Михайличенко и Калитвинцевым. А Вернидуба даже не рассматривали

Игорь Суркис и Александр Хацкевич. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Журналист каналов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас поделился инсайдом по поводу тренерского поста в "Динамо". "Вариантов у "Динамо" хватало. Но всерьез рассматривали лишь несколько. Вернидуб – это больше фантазии фанов. Игорь Суркис действительно думал о Михайличенко, – написал у себя в Twitter Игорь Бурбас. - Калитвинцев был креатурой Григория Суркиса. Рассматривался даже компромиссный вариант их тандема. Но все идет к тому, что оставят Хацкевича".

Как мы писали ранее, Игорь Суркис назвал условие, при котором Александр Хацкевич продолжит работу у руля "Динамо". "Если Хацкевич убедит меня в том, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то он останется главным тренером", – заявил президент "Динамо".

Также мы писали, что переговорам с Суркисом Хацкевич предпочел встречу с Милевским. Белорусский тренер, у которого истек контракт с "Динамо", набирается сил в компании экс-звезды киевлян в Батуми. Кстати, один из подписчиков поинтересовался у Милевского в Instagram: "Хац в ДК не зовет?". Артем оставил этот вопрос без ответа. Зато другой подписчик по этому поводу сделал ремарку: "А Хац уже не тренер ДК".

Напомним, в последнем матче сезона "Динамо" в меньшинстве обыграло на выезде "Александрию":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Хацкевич останется тренером "Динамо": детальный инсайд из лагеря киевской команды". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"