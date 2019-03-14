Хацкевич после разгрома от "Челси": "Отставку обсуждать не будем"
Причиной фиаско в противостоянии с английским клубом главный тренер "Динамо" назвал уровень соперника
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич не стал отвечать на вопрос о возможной отставке после поражения 0:5 в матче с "Челси".
"По вашим внутренним ощущениям, вы готовы продолжать работу с командой, или уже есть ощущение, что дали все, что могли?" – спросили у главного тренера "Динамо".
На что он ответил: "Этот вопрос мы с вами точно здесь обсуждать не будем".
По словам Хацкевича, причиной такого поражения стал "уровень соперника". Пропущенные мячи белорусский специалист объяснил индивидуальными ошибками игроков.
Напомним, мы вели текстовый онлайн матча "Динамо" – "Челси" с фото, видеоповторами голов и комментариями ключевых эпизодов встречи.
Как сообщалось ранее, Украина потеряла последнего своего участника еврокубков сезона 2018/19. При этом "Динамо" потерпело крупнейшее домашнее поражение в еврокубках. Ранее киевляне проигрывали со счетом 0:5 на выезде в матчах против "Бенфики" в 1992 году и "Ювентуса" в 2002 году. Это происходило в рамках Лиги чемпионов.
Кроме того, "Динамо" в противостоянии с "Челси" потерпело свое крупнейшее поражение в еврокубках по сумме двух матчей (0:8).
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