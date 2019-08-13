Хацкевич удивил: объявлены стартовые составы на матч "Динамо" – "Брюгге"

С первых минут забивать бельгийцам будут пытаться Цыганков, Андриевский и Родригес

Александр Хацкевич / Фото: AFP

Появились стартовые составы "Динамо" и "Брюгге" в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, который начнется на НСК "Олимпийский" в 20:30. Напомним, неделю назад в Бельгии победу с минимальным счетом 1:0 одержали бельгийцы. Динамо – Брюгге смотрите в онлайн-трансляции на нашем сайте.

"ДИНАМО" – "БРЮГГЕ". СТАРТОВЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Бойко – Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера – Шепелев, Сидорчук – Вербич, Андриевский, Цыганков – Родригес.

Бойко – Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера – Шепелев, Сидорчук – Вербич, Андриевский, Цыганков – Родригес. Запас: Бущан, Сидорчук, Соль, Де Пена, Караваев, Шабанов, Беседин

"Брюгге": Миньоле – Соболь, Дели, Мехеле, Мата – Ванакен, Ритс, Вормер – Бонавентуре, Окереке, Тау.

Миньоле – Соболь, Дели, Мехеле, Мата – Ванакен, Ритс, Вормер – Бонавентуре, Окереке, Тау. Запас: Хорват, Диатта, Митрович, Схрейверс, Флитинк, Кулс, Опенда

Тренер "Динамо" Александр Хацкевич, судьба которого зависит от противостояния с "Брюгге", удивил, поставив в основу Андриевского. Что касается "Брюгге", то у гостей с первых минут выйдет украинец Соболь, участие которого в матче было под вопросом.

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Как сообщалось ранее, стало известно, сколько зрителей придет на главный матч в жизни Хацкевича. На ответной игре "Динамо" – "Брюгге" на НСК "Олимпийский" ожидается порядка 35-40 тысяч болельщиков.

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