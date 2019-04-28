Хамство звезды: форварда "ПСЖ" удалили за подлый удар соперника шипами в финале Кубка Франции

Чемпиона мира Килиана Мбаппе выгнали с поля за грязный прием. Без него парижане проиграли серию пенальти

Фото: AFP

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе получил красную карточку за грязную игру в финальном матче Кубка Франции против "Ренна" (2:2, по пенальти 5:6). На 119-й минуте 20-летний игрок потерял мяч и шипами ударил по колену защитника "Ренна" Дамьена да Сильву. За это чемпион мира Мбаппе был удален с поля и не смог принять участие в серии пенальти, которую парижане проиграли.

Отметим, что "Ренн" проигрывал по ходу матча 0:2, но сумел сравнять счет и перевести игру в дополнительное время. Для команды Жюльена Стефана это первый Кубок Франции и вообще первый, завоеванный трофей с 1971 года. В свою очередь "ПСЖ" играл в финале Кубка пятый год подряд, однако впервые за этот период уступил в решающем матче.

В финале Кубка Франции случилось еще одно важное событие. Форвард "ПСЖ" Неймар впервые с января сумел отличиться голом. Бразилец не принимал участия в официальных матчах с 23 января из-за рецидива травмы пятой плюсневой кости.

"Ренн" – "ПСЖ" – 2:2 (по пенальти – 6:5)

Голы: Кимпембе, 40 (в свои ворота), Мешер, 66 – Алвес, 13, Неймар, 21

Удаление: Мбаппе, 119 ("ПСЖ")

Как сообщалось ранее, звезда "ПСЖ" Килиан Мбаппе снова оказался быстрее Усейна Болта. Забивая в ворота "Монако", француз в ходе ускорения развил скорость в 38 км/час.

Также сообщалось, что "ПСЖ" поднимет зарплату 20-летней звезде до уровня Месси. Парижане готовы предложить Мбаппе контракт с суммой более 40 миллионов евро в год. На данный момент столько получает форвард "Барселоны" Лионель Месси.

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