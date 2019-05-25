Харьков – в пролете: стало известно, кто из Первой лиги поспорит за путевки в "вышку"

За пропуск в УПЛ в противостояниях с клубами из высшего дивизиона поспорят "Колос" и "Волынь"

В субботу, 25 мая, состоялся последний тур розыгрыша Первой лиги. За попадание в переходные матчи за выход в УПЛ до последнего тура боролись "Колос", "Металлист-1925" и "Волынь". У всех трех клубов было равное количество очков - 51. В завершающем туре Первой лиги "Волынь" сыграла вничью с "Горняком-Спортом" (0:0), "Металлист-1925" на выезде проиграл "Авангарду" (0:1), а "Колос" одержал волевую победу над "Оболонью-Броваром" (3:2).

Таким образом "Колос" занял второе место в итоговой турнирной таблице Первой лиги, набрав 54 очка. "Волынь" стала третьей, на одно очко опередив "Металлист-1925". Следовательно, в переходных матчах за выход в элитный дивизион "Колос" сыграет с 11-й командой УПЛ (на данный момент это "Черноморец"), а "Волынь" – с 10-й (сейчас это "Карпаты"). Победитель турнира в Первой лиге "Днепр-1" поднялся в "вышку" напрямую. Ну а харьковский "Металлист", оказавшись неудачником нынешнего розыгрыша Первой лиги, попытается пробиться в "вышку" уже в следующем сезоне.

Как сообщалось ранее, главный тренер "Карпат" уходит в отставку, чтобы сохранить себе жизнь. 64-летний испанец Фабри Гонсалес признался, что ему было очень плохо во время сумасшедшего матча с "Олимпиком".

Также мы писали, что Киев рискует потерять одну команду УПЛ. Столичный "Арсенал" практически лишился шансов сохранить прописку в высшем дивизионе, проиграв в субботу в Чернигове "Десне" со счетом 0:1.

Напомним, что Первая лига Украины дала украинскому футболу едва ли не главную сенсацию нынешнего сезона – команду "Ингулец", которая удивительным образом дошла до финала Кубка страны, и лишь там уступила "Шахтеру".

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