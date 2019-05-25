Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Харьков – в пролете: стало известно, кто из Первой лиги поспорит за путевки в "вышку"

25 мая, 22:00

За пропуск в УПЛ в противостояниях с клубами из высшего дивизиона поспорят "Колос" и "Волынь"

В субботу, 25 мая, состоялся последний тур розыгрыша Первой лиги. За попадание в переходные матчи за выход в УПЛ до последнего тура боролись "Колос", "Металлист-1925" и "Волынь". У всех трех клубов было равное количество очков - 51. В завершающем туре Первой лиги "Волынь" сыграла вничью с "Горняком-Спортом" (0:0), "Металлист-1925" на выезде проиграл "Авангарду" (0:1), а "Колос" одержал волевую победу над "Оболонью-Броваром" (3:2).

Таким образом "Колос" занял второе место в итоговой турнирной таблице Первой лиги, набрав 54 очка. "Волынь" стала третьей, на одно очко опередив "Металлист-1925". Следовательно, в переходных матчах за выход в элитный дивизион "Колос" сыграет с 11-й командой УПЛ (на данный момент это "Черноморец"), а "Волынь" – с 10-й (сейчас это "Карпаты"). Победитель турнира в Первой лиге "Днепр-1" поднялся в "вышку" напрямую. Ну а харьковский "Металлист", оказавшись неудачником нынешнего розыгрыша Первой лиги, попытается пробиться в "вышку" уже в следующем сезоне.

Как сообщалось ранее, главный тренер "Карпат" уходит в отставку, чтобы сохранить себе жизнь. 64-летний испанец Фабри Гонсалес признался, что ему было очень плохо во время сумасшедшего матча с "Олимпиком".

Также мы писали, что Киев рискует потерять одну команду УПЛ. Столичный "Арсенал" практически лишился шансов сохранить прописку в высшем дивизионе, проиграв в субботу в Чернигове "Десне" со счетом 0:1.

Напомним, что Первая лига Украины дала украинскому футболу едва ли не главную сенсацию нынешнего сезона – команду "Ингулец", которая удивительным образом дошла до финала Кубка страны, и лишь там уступила "Шахтеру".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Украины, Волынь Луцк, первая лига, Металлист 1925, Колос Ковалевка

Вы сейчас просматриваете новость " Харьков – в пролете: стало известно, кто из Первой лиги поспорит за путевки в "вышку"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ua.tribuna.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без медальной интриги, но с борьбой за еврокубки: расписание и результаты 31 тура чемпионата Украины

Сегодня, 19:15

В чемпионате Украины осталось определить, кто отправится в еврокубки, а кто – в Первую лигу

Космический гол на Гагарина: критик Блохина забил в подкате с 20 метров – в девятку!

Сегодня, 18:59

Судьбу матча "Десна" – "Арсенал" решил невероятный по красоте удар в исполнении Андрея Богданова

США решили остановить строительство «Северного потока-2»

Рейтинг женских "приятностей", по которым мужчины сходят с ума

Политолог объяснил, зачем Порошенко нужен языковой закон

Супрун улетела из Украины сразу после инаугурации Зеленского

Как спать, чтобы выспаться: полезные советы

Зеркаль отказалась от должности замглавы АП - СМИ

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание

Полицейские до смерти избили отца чемпиона мира и России по ММА

Сборная Украины по хоккею узнала своих соперников на ЧМ-2020

"Было весело": Парубий шуткой завершил церемонию инаугурации

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Без медальной интриги, но с борьбой за еврокубки: расписание и результаты 31 тура чемпионата Украины

Сегодня, 19:15

В чемпионате Украины осталось определить, кто отправится в еврокубки, а кто – в Первую лигу

Космический гол на Гагарина: критик Блохина забил в подкате с 20 метров – в девятку!

Сегодня, 18:59

Судьбу матча "Десна" – "Арсенал" решил невероятный по красоте удар в исполнении Андрея Богданова

19-летняя украинка Даяна Ястремская выиграла теннисный турнир в Страсбурге

Сегодня, 18:48

Юная украинская теннисистка в финале обыграла француженку Каролин Гарсию

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: расписание, результаты, таблицы

Вчера, 23:28

Наша "молодежка" четвертый раз поехала на мундиаль, до этого украинские футболисты всегда выходили в плей-офф

Где смотреть стартовый матч Украины на молодежном чемпионате мира

Вчера, 21:25

Трансляция поединка против американцев будет доступна в прямом эфире

4 вопроса мужчине, которые должны быть у одинокой женщины

На инаугурации упало президентское удостоверение Зеленского

В Авдеевке женщина-военный упала в обморок (видео)
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь