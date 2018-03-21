"Хмельницкий" выиграл первый матч под руководством Александра Алиева

Известный в прошлом футболист Александр Алиев с победы начал свою тренерскую карьеру в ФК "Хмельницкий". Его подопечные в товарищеском матче встречались с "Нивой" из Теребовли.

Обе команды выступают в чемпионате Украины среди аматоров. После осенней части "Нива" идет на шестом месте, а "Хмельницкий" на девятом.

Поединок завершился победой "Хмельницкого" – 3:1.

Александр Алиев провел лучшие годы карьеры в "Динамо" и "Локомотиве", а также выступал за "Днепр", "Анжи", запорожский "Металлург". Кроме того, на его счету 28 матчей и 6 голов за сборную Украины.

После ухода из "Анжи" в январе 2015 года Александр Алиев играл преимущественно среди любителей. Исключением стали только выступления за казахстанский "Тараз" в июне-октябре 2016-го.

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Кстати, лучший бомбардир чемпионата Украины 2006 года Эммануэль Окодува сейчас выступает в чемпионате Киевской области за "Сокол" из села Михайловка-Рубежовка.