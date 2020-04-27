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Хочешь – играй, хочешь – не играй: "Барселона" приняла странное решение о матчах после карантина

27 апреля, 10:30

Андрей Фоменко

Каталонский клуб не будет заставлять футболистов выходить на поле, если они против

Многие европейские чемпионаты, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, уже готовятся к выходу на поля после карантина. В том числе и испанская Примера. В связи с этим "Барселона" приняла неоднозначное решение в отношении к своим звездным футболистам. К слову, вчера врачи рассказали, в каких условиях будут играть в чемпионате Испании, чтобы не заразиться.

Каталонский гранд решил не заставлять своих игроков выходить на матчи, если те не будут чувствовать себя в безопасности от заражения коронавирусом, сообщило издание Sport.es. Сотрудники медицинского штаба "Барселоны" считают, что риск заражения COVID-19 после возобновления чемпионата все еще будет сохраняться. Клуб заявляет, что безопасность игроков – самый важный фактор, поэтому склонен прислушиваться к рекомендациям медиков и уважает выбор самих футболистов в этом вопросе. Забавно получится, если не наберется хотя бы 11 желающих выйти на поле.

Интересно, что "Барсу" поддерживают еще шесть клубов Ла Лиги. Они готовы сообщить об этом официально, но после того, как с подобным заявлением выступят каталонцы.

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футбол Барселона чемпионат Испании коронавирус

Источник: isport.ua

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