"Хочу быть одним из лучших футболистов мира": изгой из "Динамо" рассказал о своих грядущих целях

Полузащитник "Динамо" Жерсон Родригеш, выступающий на правах аренды за "Анкарагюджю", рассказал о своих целях. Ранее мы рассказывали, что названа сумма, которую "Динамо" получило из Турции за своего скандального игрока.

"Я пришел в этот клуб, чтобы помочь команде. Турецкая лига – действительно хороший турнир. Это мой новый вызов, мой шанс. Мои цели действительно велики. Я хочу быть одним из лучших футболистов мира, Европы. Я хочу играть в лучших командах. Я всегда работаю в соответствии со своими целями. В наших руках сохранить команде прописку в чемпионате. Я думаю, что у нас это получится. Нам нужно сосредоточиться на наших собственных матчах, хорошо сконцентрироваться", – сказал Родригеш для timeturk.com.

24-летний люксембуржец забил два гола и сделал один ассист в пяти матчах за "Анкарагюджю".

Напомним, что в конце прошлого года Жерсон Родригес рассорился с главным тренером "Динамо" Алексеем Михайличенко из-за публичного несогласия с решениями тренера. Кроме того, СМИ сообщали, что Родригес приезжал на тренировки "Динамо" с перегаром.

Смотрите, как "Динамо" с Жерсоном Родригесом обыгрывало "Мальме" в Лиге Европы:

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