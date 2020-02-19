Названа сумма, которую "Динамо" получило из Турции за своего скандального игрока

Стала известна сумма, которую киевское "Динамо" получило от турецкого клуба "Анкарагюджю" за Жерсона Родригеса. Напомним, вингер сборной Люксембурга перебрался в клуб из Анкары на правах аренды до конца нынешнего сезона – то бишь, до лета.

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Как сообщает турецкое издание Star, за полугодичную аренду Родригеса "Динамо" достанется от "Анкарагюджю" 500 тысяч евро. В пересчете на украинскую валюту, это более 13 миллионов гривен.

Из других условий соглашения отметим, что в контракте не предусмотрена опция выкупа игрока. Следовательно, по окончании срока аренды Жерсон Родригес должен вернуться в расположение "Динамо".

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Напомним, что в конце прошлого года Жерсон Родригес рассорился с главным тренером "Динамо" Алексеем Михайличенко из-за публичного несогласия с решениями тренера. Кроме того, СМИ сообщали, что Родригес приезжал на тренировки "Динамо" с перегаром.

Между тем в "Анкарагюджю" Родригес дебютировал очень удачно, забив 2 гола и сделав 1 ассист в трех поединках. Команда из Анкары, однако, пребывает в зоне вылета, занимая в турнирной таблице чемпионата Турции третье место с конца.

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