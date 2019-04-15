Холодный душ и бутылка портвейна: как прошли выходные в чемпионате Украины по футболу

Лидеры украинской Премьер-лиги провели уикенд без потерь: презент Фонсеки, "укол" Хаца, лукавство Шарана

Парень за 15 млн. Уже через 15 минут на поле Тете заработал пенальти, с которого забили победный гол. Фото А.Осипов.

"Шахтер" сделал еще один шаг на пути к чемпионству, уверенно переиграв "Зарю" (3:0). Причем без нескольких ведущих игроков — Мораеса, Алана Патрика, выбывшего на 6 недель Марлоса. Зато состоялся дебют в чемпионате самого дорогого новичка УПЛ пяти последних лет Тете. 19-летний бразилец вышел в старте на позиции правого вингера и уже на исходе четверти часа игры, смело пойдя в обводку, заработал пенальти, который реализовал Коваленко. До перерыва "Заря" тоже имела пару неплохих моментов, но Пятова пробить не получилось — сухая серия кипера в УПЛ увеличилась до 7 матчей. А в дебюте второго тайма луганчан остудил гол Кайоде, забитый после красивой комбинации с участием Тайсона, Соломона (впервые вышел в стартовом составе) и Коваленко. Этот гол оценил даже тренер луганчан Юрий Вернидуб: "Очень красиво "Шахтер" забил! Вскрыли наш правый фланг, как нож масло", — признался он после игры. Кстати, для Кайоде, подменявшего на острие атаки Мораеса, "Заря", похоже, становится знаковой командой: год назад нигериец дебютировал за "Шахтер" в поединке с "черно-белыми" — и сразу забил. Теперь сыграл в ЧУ впервые после 4-месячной паузы — и опять не вхолостую. После матча Юрий Вернидуб на вопрос, не расслабило ли его подопечных появление резервистов "горняков", отшутился: "Расслабиться можно в бане, в сауне, но не с "Шахтером". А потом добавил уже серьезно: "Просто эти футболисты показали, что стоят тех денег, которые за них заплатили. "Шахтер" сегодня был сильнее, и что-то комментировать нет смысла — счет говорит сам за себя. Пытались оказать сопротивление, но не получилось". Возможно, чуть утешила Вернидуба бутылка португальского портвейна, которую ему презентовал после матча Паулу Фонсека. Напомним, что во время предыдущего рандеву два тренера, по выражению коуча луганчан, "зарыли топор войны", и подарок португальца стал символом окончательного примирения. Отметим также, что на игру футболисты "Шахтера" вышли в футболках с портретом Марлоса и надписью Volta! ("Возвращайся"). Таким способом "горняки" выразили поддержку своему партнеру, на неделе перенесшему операцию. А после матча "оранжево-черные" возвращались в Киев на своем новом самолете, впервые воспользовавшись фирменным бортом в ливрее клубных цветов.

"Динамо" в Мариуполе столкнулось с еще более серьезными кадровыми проблемами, недосчитавшись сразу пяти игроков основы. Весь матч в центре обороны "бело-синих" провел 20-летний дебютант Денис Попов (с Шабановым, а Бурда сместился вправо), а во втором тайме на замену вышли 18-летние атакующие хавы Цитаишвили и Исаенко (у него также дебют в УПЛ). А единственный гол в матче забил уже едва ли не ветеран в сравнении с ни­­ми — 21-лет­­ний Цы­­ган­­ков, замкнув­­ший прострел еще одного "юнги" Ми­­коленко. Комментируя непростую победу своих подопечных, Александр Хацкевич пожаловался на тяжелую дорогу: "Мы вчера 9 часов сюда добирались".

Перед очным поединком следующего тура в Киеве лидеров по-прежнему разделяют 7 очков.

Руководство "Львова" за неделю так и не определилось с кандидатурой нового тренера (скоропостижно уволив Бакалова), и в поединке с "Александрией" действиями "горожан" руководил тренер вратарей Тарас Гребенюк, получивший временные полномочия. Сдержать несущуюся на всех парах к первым в своей истории бронзовым медалям "Александрию" ему не удалось — 1:2. Ложкой меда для галичан стало то, что их лидер Бруно прервал, наконец, 4-месячное голевое молчание. "Александрия" же после этой победы оторвалась от ближайшего преследователя Мариуполя" уже на 11 очков. А от "Зари", которую рассматривали основным конкурентом в борьбе за "бронзу" (и прямую путевку в группу ЛЕ), на 12. Отыграть такое отставание за 8 туров практически нереально. Хотя, наставник александрийцев Владимир Шаран и продолжает осторожничать: "Мы пока не думаем о еврокубках. Осталось еще 8 поединков, поэтому давайте пока не будем смотреть в таблицу".

Парень за 15 млн. Уже через 15 минут на поле Тете заработал пенальти, с которого забили победный гол

Нижняя часть таблицы: залп "канониров" и дюжина "Олимпика"

"Десна" запоздало наверстывает упущенное на финише первой части чемпионата. Переиграв "Карпаты" (2:1), черниговцы ушли в отрыв в борьбе за Кубок Престижа (приз победителю нижней шестерки). Победный гол с пенальти провел капитан северян Денис Фаворов, проводивший свой юбилейный, 100-й матч за клуб.

А вот ближайший сосед "Десны" в таблице "Ворскла" продолжает пикировать. После вылета из Кубка от перволигового "Днепра 1", полтавчане до 6 матчей продлили свою безвыигрышную серию в чемпионате, поиграв аутсайдеру "Арсеналу" (0:1). Эта победа позволила "канонирам" впервые в нынешнем сезоне покинуть последнее место в таблице. И все идет к тому, что их путь наверх продолжится: 7 очков в трех последних матчах — явно не аутсайдерский график. Во вчерашнем матче успех "Арсеналу" принес чудо-гол со штрафного от Влада Калитвинцева: мяч от перекладины опустился за линию ворот, снова срикошетил в перекладину и вылетел в поле. Но рефери Виктор Копиевский разобрался в эпизоде и указал на центр.

Завершала тур самая печальная пара — "Черноморец" vs "Олимпик". Дончане не знают вкуса побед уже 12 матчей. Последний раз они выигрывали еще в октябре, у "Черноморца". Вчера в поединке с теми же "моряками" подопечные Вячеслава Шевчука могли прервать эту серию, вели в счете, но в итоге лишь ничья (1:1). Впрочем, добытое очко не спасло одесситов от падения на самое дно таблицы.

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АВТОР: Кинзерский Эдуард Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.