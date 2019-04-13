Медали в кармане: обзор победы "Александрии" над "Львовом", доигрывавшим вдевятером

Команда Владимира Шарана за 6 туров до финиша практически гарантировала себе бронзу чемпионата

"Львов" - "Александрия"- 1:2. Фото: Facebook

В заключительном матче субботы в украинской Премьер-лиге "Александрия" обыграла на выезде ФК "Львов" со счетом 2:1 и практически обеспечила себе бронзу по итогам чемпионата. Ведь отрыв занимающей третье место "Александрии" от "Мариуполя", идущего четвертым, за шесть туров до финиша составляет 11 очков. Такое отставание в столь сжатые сроки не отыгрывается. Впрочем, третье место в таблице УПЛ еще не гарантирует "Александрии" прямую путевку в Лигу Европы. Для того чтобы команда Владимира Шарана ее заполучила, нужно, чтобы Кубок Украины выиграл "Шахтер". Если победителем Кубка станет, например, "Заря", то напрямую в групповой раунд Лиги Европы попадут луганчане, тогда как "Александрии" придется стартовать там с квалификации.

"Львов" – "Александрия" – 1:2. Обзор первого тайма

"Львов" – "Александрия" – 1:2. Обзор второго тайма

ФК "Львов" – "Александрия" – 1:2

Голы: Бруно, 72 – Полярус, 49, Лучкевич, 58

ФК "Львов": Бандура – Висенте, Адамюк, Парамонов, Воронин (Насонов, 82) – Борзенко, Педро (Приймак, 75), Алваро (Шина, 59), Бруно, Липе – Пернамбуко

"Александрия": Панькив – Пашаев, Бабогло, Шендрик, Цуриков – Гречишкин, Банада – Лучкевич (Задерака, 68), Ковалец, Полярус (Протасов, 84) – Шастал (Пономарь, 66)

Предупреждения: Бруно, Липе - Полярус, Бабогло, Пономарь

Удаления: Липе, 73 (вторая желтая карточка), Приймак, 90+4 (неспортивное поведение)

Как сообщалось ранее, игрок стоимостью 150 млн евро помог "Шахтеру" разгромить "Зарю": в центральном матче 24-го тура УПЛ дончане одолели луганчан со счетом 3:0.

В свою очередь,обескровленное "Динамо" вырвало победу над "Мариуполем". Взяв три очка на выезде, киевляне продолжили преследование "Шахтера" в чемпионской гонке.

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