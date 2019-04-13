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Игрок стоимостью 150 млн евро помог "Шахтеру" разгромить "Зарю"

Сегодня, 19:09

Дорогой новичок "горняков" Тете уже в первом матче за дончан начал оправдывать авансы

Тете удачно дебютировал за дончан
Тете удачно дебютировал за дончан. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Дисквалификация лучшего бомбардира чемпионата Украины Мораеса и травма Марлоса не помешали "Шахтеру" в субботу, 13 апреля, добыть уверенную победу над "Зарей" в центральном матче 24-го тура УПЛ. "Горняки" разгромили луганчан в Харькове со счетом 3:0. Таким образом за шесть туров до финиша первенства команда Паулу Фонсеки сохранила комфортный отрыв в семь очков от преследующего ее "Динамо".

Отметим, что на матч с "Зарей" футболисты "Шахтера" вышли в футболках с изображением Марлоса, прооперированного на днях в Барселоне, и подбадривающим его призывом на португальском языке: "Volta!" ("Возвращайся!").

В матче с "Зарей" за "Шахтер" дебютировал 19-летний полузащитник Тете, перешедший из "Гремио" за 15 миллионов евро. Напомним, сумма отступных, прописанная в его контракте, составляет 150 миллионов евро. Дебют новичка оказался удачным. Он заработал пенальти, который на 16-й минуте реализовал – ну, конечно же, Виктор Коваленко. Напомним, это он удачно исполнил 11-метровый, который на прошлых выходных принес "Шахтеру" победу в кубковой встрече с "Динамо".

Во втором тайме к своему голу Коваленко добавил результативную передачу на Кайоде, заменявшего в этой игре Мораеса. А уже в добавленное время "Зарю" добил Майкон – 3:0. 

Как сообщалось ранее, "Динамо" в 24-м туре УПЛ с минимальным счетом обыграло в гостях "Мариуполь". Единственный в матче мяч забил набравший отличную форму Цыганков.

Также сообщалось, что "Шахтер" закончил остекление в спортзале, поврежденном в результате боевых действий. Ремонт спортзала в Красногоровке Донецкой области завершится до конца апреля

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Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Заря Луганск, Виктор Коваленко, Тете

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Сегодня|Спорт

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