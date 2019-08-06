Хорошо ли вы знаете состав "Динамо": тест перед стартом киевлян в Лиге чемпионов

Сегодня киевское "Динамо" стартует в квалификации Лиги чемпионов – выездным поединком против бельгийского "Брюгге". Чтобы попасть в групповой этап, команде Александра Хацкевича нужно не только обыграть "Брюгге" по сумме двух матчей, но и победить в следующем раунде квалификации – в плей-офф. Интересно, что букмекеры оценивают шансы украинского и бельгийского клубов пройти дальше как 50 на 50. Вечером мы проведем текстовый онлайн матча "Брюгге" – "Динамо" (начало – в 21:30), а пока сравним оценочную трансферную стоимость составов двух команд.
Эксперты оценивают всех игроков бельгийского и украинского грандов в практически одинаковую сумму. Так, состав "Брюгге" стоит 101,4 миллиона евро, а "Динамо" – 99,3 миллиона. Средний возраст футболиста бельгийского клуба – 24 года, у динамовцев этот показатель равен 25. При этом у киевлян больше игроков национальных сборных – 17 против 14-ти у "Брюгге".
Самые дорогие в составе "Брюгге":
- Ханс Ванакен (полузащитник) – 11,5 млн евро
- Симон Миньоле (вратарь) – 8 млн
- Сибе Схрейверс (нападающий) – 7,5 млн
- Эммануэль Бонавентуре (полузащитник) – 7,5 млн
- Крепин Диатта (полузащитник) – 7 млн
А самых дорогих игроков в составе киевского клуба предлагаем угадать. Нажмите на зеленую кнопку PLAY и примите участие в нашем тесте, назвав десятку:
Напомним, что во втором туре чемпионата Украины "Динамо" разгромило "Львов":
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