"Динамо" стартует в квалификации Лиги чемпионов выездным матчем с "Брюгге"

Хорошо ли вы знаете состав "Динамо": тест перед стартом киевлян в Лиге чемпионов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5%20%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5%20%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE 2019-08-06T15:11:00+03:00 Футбол Стоимость составов бельгийского и украинского грандов практически одинаковая

Сегодня киевское "Динамо" стартует в квалификации Лиги чемпионов – выездным поединком против бельгийского "Брюгге". Чтобы попасть в групповой этап, команде Александра Хацкевича нужно не только обыграть "Брюгге" по сумме двух матчей, но и победить в следующем раунде квалификации – в плей-офф. Интересно, что букмекеры оценивают шансы украинского и бельгийского клубов пройти дальше как 50 на 50. Вечером мы проведем текстовый онлайн матча "Брюгге" – "Динамо" (начало – в 21:30), а пока сравним оценочную трансферную стоимость составов двух команд.

Эксперты оценивают всех игроков бельгийского и украинского грандов в практически одинаковую сумму. Так, состав "Брюгге" стоит 101,4 миллиона евро, а "Динамо" – 99,3 миллиона. Средний возраст футболиста бельгийского клуба – 24 года, у динамовцев этот показатель равен 25. При этом у киевлян больше игроков национальных сборных – 17 против 14-ти у "Брюгге".

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Самые дорогие в составе "Брюгге":

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Ханс Ванакен (полузащитник) – 11,5 млн евро

Симон Миньоле (вратарь) – 8 млн

Сибе Схрейверс (нападающий) – 7,5 млн

Эммануэль Бонавентуре (полузащитник) – 7,5 млн

Крепин Диатта (полузащитник) – 7 млн

А самых дорогих игроков в составе киевского клуба предлагаем угадать. Нажмите на зеленую кнопку PLAY и примите участие в нашем тесте, назвав десятку:

Напомним, что во втором туре чемпионата Украины "Динамо" разгромило "Львов":

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