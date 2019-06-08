Хорваты возглавили группу отбора на Евро-2020 после победы над Уэльсом
Открыть счет хорватам помог автогол игрока сборной Уэльса, а победный мяч забил Иван Перишич
Финалисты чемпионата мира 2018 года хорваты в третьем туре отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года обыграли команду Уэльса. Поединок в субботу прошел в городке Осиек и завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.
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Хозяева вышли вперед на 16-й минуте, когда мяч в собственные ворота забил валлийский защитник Джейми Лоуренс.
В начале второго тайма хорваты закрепили преимущество благодаря точному удару Ивана Перишича.
Гости сумели отыграть один мяч усилиями Дэвида Брукса на 77-й минуте.
Хорватия – Уэльс – 2:1 (1:0)
Голы: Лоуренс (16, автогол), Перишич (48) – Брукс (77)
Турнирная таблица группы Е отбора на Евро-2020:
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ХОРВАТИЯ
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|2
|СЛОВАКИЯ
|2
|1
|0
|1
|2-1
|3
|3
|УЭЛЬС
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|4
|ВЕНГРИЯ
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|5
|АЗЕРБАЙДЖАН
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.
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