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Хорваты возглавили группу отбора на Евро-2020 после победы над Уэльсом

8 июня, 18:26

Открыть счет хорватам помог автогол игрока сборной Уэльса, а победный мяч забил Иван Перишич

Лука Модрич. Хорватия обыграла Уэльс 2:1
Лука Модрич. Хорватия обыграла Уэльс 2:1. Фото: Reuters

Финалисты чемпионата мира 2018 года хорваты в третьем туре отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года обыграли команду Уэльса. Поединок в субботу прошел в городке Осиек и завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

Матчи отбора на Евро-2020 8 июня: время начала и список трансляций на ТВ

Хозяева вышли вперед на 16-й минуте, когда мяч в собственные ворота забил валлийский защитник Джейми Лоуренс.

В начале второго тайма хорваты закрепили преимущество благодаря точному удару Ивана Перишича.

Гости сумели отыграть один мяч усилиями Дэвида Брукса на 77-й минуте.

Хорватия – Уэльс – 2:1 (1:0)
Голы: Лоуренс (16, автогол), Перишич (48) – Брукс (77)

Турнирная таблица группы Е отбора на Евро-2020:

N

 Команды

ИВНПМО
1 ХОРВАТИЯ32015-46
2 СЛОВАКИЯ21012-13
3 УЭЛЬС21012-23
4 ВЕНГРИЯ21012-33
5 АЗЕРБАЙДЖАН10011-20

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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Тег видео голов, сборная Хорватии, Евро-2020, сборная Уэльса

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Сегодня|Спорт

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