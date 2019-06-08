Хорваты возглавили группу отбора на Евро-2020 после победы над Уэльсом

Открыть счет хорватам помог автогол игрока сборной Уэльса, а победный мяч забил Иван Перишич

Лука Модрич. Хорватия обыграла Уэльс 2:1. Фото: Reuters

Финалисты чемпионата мира 2018 года хорваты в третьем туре отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года обыграли команду Уэльса. Поединок в субботу прошел в городке Осиек и завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

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Хозяева вышли вперед на 16-й минуте, когда мяч в собственные ворота забил валлийский защитник Джейми Лоуренс.

В начале второго тайма хорваты закрепили преимущество благодаря точному удару Ивана Перишича.

Гости сумели отыграть один мяч усилиями Дэвида Брукса на 77-й минуте.

Хорватия – Уэльс – 2:1 (1:0)

Голы: Лоуренс (16, автогол), Перишич (48) – Брукс (77)

Турнирная таблица группы Е отбора на Евро-2020:

N Команды И В Н П М О 1 ХОРВАТИЯ 3 2 0 1 5-4 6 2 СЛОВАКИЯ 2 1 0 1 2-1 3 3 УЭЛЬС 2 1 0 1 2-2 3 4 ВЕНГРИЯ 2 1 0 1 2-3 3 5 АЗЕРБАЙДЖАН 1 0 0 1 1-2 0

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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