Хотели поднять фанатам настроение: швейцарский клуб попал в скандал из-за видео с порносайта

В клубе уже прокомментировали ситуацию

/ Фото: Twitter

Швейцарский клуб "Серветт" попал в скандал после публикации в своем Twitter видео с известного порно сайта.

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Пресс-служба клуба поделилась роликом, на котором видно, как полуголая женщина поднимается по лестнице. На дальнем плане в видео просматривается эмблема "Серветта". Пост был прокомментирован словами: "Спешит в кассу за билетами на воскресный матч".

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Позже публикация попала под критику болельщиков команды. После этого клубу пришлось оправдываться за видео, которое в итоге было удалено. По словам представителя "Серветта" Лоика Люшера, видео было добавлено, чтобы поднять болельщикам настроение.

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