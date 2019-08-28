"Хотим прыгнуть выше головы": Скрипник настраивает "Зарю" на бой с "Эспаньолом"

Виктор Скрипник / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник ответил на вопросы журналистов на традиционной предматчевой конференции накануне ответной встречи с "Эспаньолом" в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы. Напомним, в первом матче "Заря" на выезде уступила со счетом 1:3.

- Когда идет вторая игра в двухматчевом противостоянии, то соперник уже чуть знаком. Мы знаем, что делать, что нам нужно. И что нужно ему. Им нужно не проиграть, чтобы не вылететь, а нам нужно выигрывать с хорошей разницей, чтобы проходить дальше.

Мы прекрасно понимаем против кого играем. Знаем, что завтра будет полный стадион. И мы очень хотим прыгнуть выше головы, порадовав наших болельщиков хорошей игрой и, по возможности, пройти дальше. Выиграв у такого соперника можно стать героями. Эта игра для нас самая важная из тех, которые были. Да, мы играли и с "Будучностью" и с ЦСКА, но завтрашний матч будет ключевым. Мы не хотим разочаровать болельщиков.

Нам очень нужен был эмоциональный подъем после поражений от "Александрии" и "Эспаньола". Мы удачно сыграли на выезде с "Карпатами", получив эмоциональный заряд. И этому очень рады. Еще раз повторюсь, нам нужно прыгнуть выше головы, чтобы пройти такого хорошего и именитого соперника.

- Вы несколько раз сказали, что хотите прыгнуть выше головы в завтрашней игре. Когда такое было в последний раз в вашей карьере?

- Это было в Германии. Как игроком, вспомню 2004-й год, когда мы становились чемпионами. Там были хорошие, качественные игры, которые мы выиграли. В частности, у "Баварии" на выезде. Что касается тренерской жизни, то мы доходили до полуфинала Кубка Германии, где обыгрывали "Боруссию" Менхенгладбах и "Байер" Леверкузен, опять же, на выезде. Это все добавляло уверенности. Такое не купишь. Нужно пропустить через себя это, сыграть, оставив настрой на все время.

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В этом цикле у нас было много игр, где мы заслуженно побеждали. Мы долго не могли пройти этап плей-офф. "Лейпциг", "Фейеноорд" останавливали нас.

Да, у команды накопилась усталость. Но нужно настроиться максимально и победить.

- Вы дали отдохнуть шестерым футболистам в игре с "Карпатами". Насколько отдохнули ребята? И Филипп Будковский забил важный гол на выезде. Насколько позитивно это отразилось на нем и на команде?

- Когда забивает нападающий – это и помощь команде, и работа футболиста. Значит он на правильном пути. Гол – это труд всей команды. Претензий у меня к ребятам нет вообще. Все идет по плану. Ждем завтра хорошей игры и позитивного результата.

- У "Зари" за месяц было большое количество матчей. Как чувствуют себя ребята? И было ли такое в вашей карьере?

- Да, вспоминаю такой турнир, как Интертото. "Вердер" там принимал участие. Мы заняли седьмое место. Мы играли там, набирая себе форму, чтобы войти в сезон. Было, но не на протяжении месяца, как сейчас. Еще раз говорю: когда хорошие эмоции, то усталость не чувствуется. Мы посмотрим на завтрашнюю игру и не будем думать об усталости. Я так настраиваю команду сейчас: завтрашнюю игру нужно сыграть от "А" до "Я". Как мы играли первый тайм в Испании. Чтобы было видно желание. У нас приличная команда, которая может играть на два фронта. Пока что нам это удается.

- Исходя из первой игры, что бы вам хотелось исправить?

- Забить два гола, а лучше три. И не пропустить. И будет все нормально.

- Какова ситуация с Силасом?

- Он тренируется сейчас с основной командой. Играет за дубль. Он много пропустил. Ему нужно войти в игровой ритм и набрать кондиции. А как дальше будет, увидим.

10% на проход в группу Лиги Европы: букмекеры оценили шансы "Зари" на реванш над "Эспаньолом"

Напомним, у "Зари" есть успешный опыт еврокубковых матчей в Испании. Два года назад в групповом раунде Лиги Европы луганчане, возглавляемые тогда Юрием Вернидубом, обыграли в Бильбао тамошний "Атлетик" со счетом 1:0.

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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