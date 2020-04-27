Хозяева клуба Зинченко уже отказываются "усыновлять" девятого футбольного ребенка: и тут – коронавирус

Шейхи из Абу-Даби, которые владеют английским "Манчестер Сити", поставили на паузу покупку французского "Нанси"

Владельцы "Манчестер Сити", за который выступает Александр Зинченко, отложили до лучших времен сделку по покупке клуба "Нанси", выступающего во втором дивизионе Франции. Как заявил президент "Нанси" Жак Руссело, процесс поглощения клуба концерном City Football Group приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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"Операция должна была быть завершена 30 марта. Но переговоры приостановлены. Это не значит, что они прекращены. Это не конец истории. Мы сталкиваемся с глобальным кризисом. Сегодня есть аспекты, которые мы не контролируем. Но мы не изменили направление", – приводит слова Руссело The Sun

Реклама Президент "Нанси" Жак Руссело / Фото: Getty Images

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Отметим, что французский клуб может стать 9-м футбольным проектом для бизнесменов из Абу-Даби. На данный момент они уже владеют клубами из Австралии ("Мельбурн Сити"), США ("Нью-Йорк Сити"), Англии ("Манчестер Сити"), Японии ("Йокогама"), Китая ("Сычуань Цзюню"), Испании ("Жирона"), Уругвая ("Атлетико Турке"), а также Индии ("Мумбаи Сити").

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