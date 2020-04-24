Пример для "Динамо": французский клуб грозит УЕФА судом, если не попадет в еврокубки

Президент французского "Лиона" Жан-Мишель Ола пригрозил УЕФА судом после заявления организации, что в случае досрочного завершения сезона участники следующих еврокубков будут определяться по итогам текущих турнирных таблиц во внутренних чемпионатах.

"Я не согласен с УЕФА. У "Лиона" осталось еще 10 игр в Лиге 1, финал Кубка Лиги (против "ПСЖ") и Лига чемпионов (стадия плей-офф против "Ювентуса"). Все они являются путями для квалификации в еврокубки на следующий сезон. Если это решение УЕФА будет окончательным, то мы обратимся в суд", – написал Ола в Twitter.

Интересно, что ранее Жан-Мишель Ола предлагал бросить Лигу чемпионов ради того, чтобы доиграть внутренние чемпионаты. Интересно, что перед этим Ола предложил обнулить чемпионат Франции и начать все с чистого листа.

"Лион" в настоящее время в чемпионате Франции занимает седьмое место с 40 очками. Если резолюция УЕФА будет активирована, то "ПСЖ" (68), "Марсель" (56) и "Ренн" (50) будут претендовать на участие в Лиге чемпионов, а "Лилль" (49), "Реймс" (41) и "Ницца" (41) гарантируют себе место в Лиге Европы.

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Следовательно, в случае, если из-за пандемии не удастся доиграть Премьер-лигу Украины, прямую путевку в групповой турнир следующей Лиги чемпионов получит "Шахтер", а пропуск в квалификацию ЛЧ от нашей страны достанется "Заре", так как именно она, на момент остановки чемпионата, занимает второе место в турнирной таблице. "Динамо" же, которое идет третьим, придется довольствоваться билетом во второй по значимости еврокубок – Лигу Европы.

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