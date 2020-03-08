И "короли", и "дьяволы" Манчестера: "Юнайтед" неожиданно выиграли дерби у "Сити" в АПЛ

Неожиданным результатом завершилось воскресное дерби Манчестера в чемпионате Англии. Наш сайт вел онлайн матча "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити". Явным фаворитом у букмекерских контор числились "горожане" Пепа Гвардиолы, но три очка в итоге достались "Красным дьяволам" Уле-Гуннара Сульшера.

Команды провели матч в высоком темпе с большим количеством интересных моментов. Победный гол случился на 30-й минуте. Французский форвард "МЮ" Антони Марсьяль воспользовался пасом яркого Бруну Фернандеша за спины обороны "МанСити" и пробил в ближний угол – 1:0. Голкипер "горожан" Эдерсон пустил бабочку...

В начале второго тайма аргентинский нападающий "Сити" Серхио Агуэро отправил мяч в сетку ворот хозяев. Но жестокая система VAR отменила гол из-за небольшого положения "вне игры". Апогеем вратарских ошибок Эдерсона стал второй гол "Красных дьяволов" уже на седьмой (!) добавленной минуте. Кипер спешил ввести мяч в игру и вбросил его прямо на... Мактоминея. И Скотт метров с 35 отправил снаряд в уже пустые ворота – 2:0.

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Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе гостей и отыграл 77 минут. Его заменил Бенжамен Менди.

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