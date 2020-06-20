И он не устает! Поляк Левандовски установил в "Баварии" еще один рекорд чемпионата Германии

Нападающий забил 33 мяча за сезон - больше, чем кто-либо другой из иностранцев

В субботу состоялись все девять матчей игрового дня немецкой Бундеслиги. Узнайте все результаты 33-го тура чемпионата Германии. До финиша турнира осталось провести всего один тур.

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В одном из матчей "Бавария" на своем поле обыграла середняков из Фрайбурга со счетом 3:1. Интересно, что все мячи во встрече были забиты до перерыва. Дублем у мюнхенцев отметился польский форвард Роберт Левандовски, а еще один гол с его передачи на свой счет записал Йозуа Киммих. Смотрите видеообзор поединка.

Эти два гола позволили Левандовскому довести свой бомбардирский счет до 33 забитых мячей в 33 матчах Бундеслиги. Официальный Twitter турнира сообщил, что никто из иностранцев никогда не забивал так много в чемпионате Германии.

Ранее в сезоне 2016/17 габонский форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг забил 31 мяч. Из своих 33 голов Роберт четыре оформил с 11-метровых. Второй бомбардир Бундеслиги, Тимо Вернер из "Лейпцига", имеет на своем счету 26 точных ударов (три – с пенальти).

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Сегодня же дортмундская "Боруссия" обыграла "Лейпциг" в борьбе второе место.

Смотрите, как Роберт забивал в плей-офф Лиги чемпионов в Лондоне в ворота "Челси"

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