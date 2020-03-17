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И поем, и пляшем, и с детьми машем: футбольные звезды показали, как развлекаются во время карантина

17 марта, 16:33

Вадим Авдасев

Спортсмены поддерживают форму, проявляя при этом фантазию и уделяя время семьям

Во время нынешней пандемии коронавируса многие спортсмены столкнулись с непривычной проблемой, когда им нужно чем-то заняться. А вот чем именно – большой вопрос. Раньше весь их режим был подчинен тренировкам и выступлениям, теперь же приходится придумывать что-то новое. Читайте: коронавирус против спорта в режиме онлайн.

Тем не менее, фантазеров среди футболистов оказалось достаточно. Например, английский полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлейн и немецкий хавбек дортмундской "Боруссии" Марио Гетце со своими половинками показали в соцсетях оригинальные танцы. Польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски занимается в тренажерном зале и отжимается с дочкой на спине. Бразилец Неймар из "ПСЖ", испанец Серхио Рамос и француз Бензема из "Реала" в тренажерке качаются без детей. Аргентинец Пауло Дибала из "Ювентуса" ударился в кулинарию. Испанец Тьяго Алькантара из "Баварии" рисует в обществе наследника и учит его футбольным упражнениям в саду. А бельгийский нападающий "Наполи" Дрис Мертенс на морском побережье приседает с огромной бутылкой вина!

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футбол Неймар Марио Гетце коронавирус Алекс Окслейд-Чемберлен Дрис Мертенс

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