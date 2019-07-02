И снова в Россию: очередной украинский футболист сменил прописку

Полузащитник Руслан Кисиль подписал контракт с "Балтикой"

Руслан Кисиль.

Украинский полузащитник Руслан Кисиль подписал контракт с калининградской "Балтикой". Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на один год.

Кисиль – воспитанник донецкого "Олимпик-УОР". В сентябре 2005 года попал в академию донецкого "Шахтера". 16 мая 2008 года дебютировал во второй лиге Украины в составе "Шахтера"-3.

Летом 2012 года перешел в "Мариуполь", а 17 марта 2013 года дебютировал в украинской Премьер-лиге. Наиболее успешным для Кисиля стал сезон-2016/17 в составе "Мариуполя", когда он забил 17 мячей, стал вторым бомбардиром первого дивизиона чемпионата Украины и помог команде выйти в Премьер-лигу. Потом Руслан Кисиль пробовал свои силы в "Олимпике", "Десне" и "Колосе", но нигде не смог задержаться.

В минувшем сезоне "Балтика" заняла 16-е место в ФНЛ (зона вылета), но сохранила место в лиге, так как "Сахалин", выигравший первенство ПФЛ в зоне "Восток", не подал заявку на лицензирование.

Напомним, ранее в Россию перебрался защитник сборной Украины Иван Ордец - он перешел из "Шахтера" в московское "Динамо".

Помимо "горняков" 26-летний игрок обороны выступал за "Мариуполь" с 2012 по 2014 год, за который провел 39 матчей и забил три гола. Также на счету Ордеца 12 матчей и один гол в составе сборной Украины, но после переезда в Россию он может попрощаться с национальной командой.

Как это сделал Ярослав Ракицкий, сменивший зимой "Шахтер" на "Зенит". С тех пор некогда ключевой защитник сборной Украины не получает приглашение в команду Андрея Шевченко.

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