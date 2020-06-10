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И тут коронавирус: клуб из позапрошлого века остался без главного тренера

10 июня, 10:02

Олег Люлька Олег Люлька

50-летний Майкл О’Нил после пяти отрицательных тестов сдал положительный и ушел на самоизоляцию

COVID-19 продолжает держать в подвешенном состоянии английский футбол. Как стало известно, коронавирусом заразился главный тренер "Сток Сити" – 50-летний специалист из Северной Ирландии Майкл О’Нил. Ранее в Англии придумали новую роль для Зинченко.

Как сообщает официальный сайт "Сток Сити", выступающего в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе Англии, ранее Майкл О’Нил пять раз проходил тестирование на коронавирус, и его результаты были отрицательными. С учетом последнего положительного теста, О'Нил отправится на самоизоляцию и будет поддерживать контакт с тренерским штабом клуба и футболистами при помощи видеосвязи.

Майкл О’Нил

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Майкл О’Нил / Фото: Getty Images

Между тем ассистент главного тренера "Сток Сити" Билли Маккинлай временно возьмет на себя обязанности по подготовке команды к предстоящим играм "гончаров", клубе, который является вторым по возрасту клубом Англии. "Сток Сити" был основан в далеком 1863 году.

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Отметим, что в настоящее время английская Премьер-лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт турнира запланирован на 17 июня. Следом, 20 июня, должны возобновиться игры в Чемпионшипе.

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тренер заражение чемпионат Англии Сток Сити коронавирус Майкл О'Нил

Источник: Сегодня|Спорт

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