Слюна в законе: ФИФА рассказала судьям, что делать с футболистами, которые плюют на поле

Еще недавно игрокам, плюющим на газон, грозили показывать желтые карточки. Но теперь от этих санкций отказались

Футболистов все-таки не будут наказывать за плевки на поле во время матчей, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщает британское издание The Times. Ранее председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хоге заявлял, что игроки не должны плеваться на поле и предложил ввести за это наказание в виде желтых карточек.

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Однако на днях ФИФА разослала национальным ассоциациям циркуляр, согласно которому игрокам показывать "горчичники" – если это плевок на газон, а не в другого участника матча – не будут. В таких случаях арбитрам предписано ограничиться устным внушением к футболистам, что плевать не стоит. И не более того.

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Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Отметим, что после паузы, связанной с пандемией коронавируса, футбол постепенно начинает возвращаться на стадионы. Возобновлены первенства Украины, Германии и других стран. В большинстве своем матчи проходят при пустых трибунах.

При этом, с учетом коронавируса, в правила футбола внесли некоторые изменения. Например, по ходу матчей тренерам разрешено делать пять замен вместо трех, как это было до объявления пандемии.

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