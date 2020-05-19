"И все из-за трехмиллиметровой штуки": легендарный футболист "Ювентуса" вырвался из больницы

Знаменитый в недалеком прошлом футболист сборной Италии Алессандро Дель Пьеро покинул клинику в США. Мы сообщали, что звезду "Ювентуса" неожиданно госпитализировали. 45-летний спортсмен жаловался в соцсетях: "До сих пор не могу поверить, что такая маленькая 3-миллиметровая штука может доставить столько проблем". У него выявили камни в почках.

Минувшей ночью по киевскому времени Дель Пьеро записал жизнерадостное послание из Калифорнии, сообщив всем, что благополучно выписался из больницы. Общался с публикой Алессандро на итальянском, а текст к ролику сделал на английском: "Спасибо всем за добрые пожелания. Я чувствую себя значительно лучше и уже дома".

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Алессандро выступал за "Юве" до 2012 года, после чего доигрывал три сезона в Австралии и Индии. В 2006 году он в Германии стал чемпионом мира в составе сборной Италии. Читайте о том, что знаменитый итальянский футболист Дель Пьеро купил клуб в США.

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