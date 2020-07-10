"Ибрагимович – не игрок Лиги Европы": самоуверенный швед собирается уйти из "Милана"

38-летний нападающий не задержится в команде, если она не пробьется в Лигу чемпионат

Неординарный шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сделал еще одно примечательное заявление. Несмотря на свой довольно преклонный для профессионального футбола возраст – 38 лет, спортсмен не собирается вешать бутсы на гвоздь и продолжает себя считать настоящей звездой. К слову, узнавайте все результаты 31-го тура чемпионата Италии и смотрите турнирную таблицу.

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Ибрагимович сообщил в интервью Football Italia, что играет "практически бесплатно" и собирается уходить из "такого" "Милана", если ситуация не изменится:

"Ибра играет, чтобы выигрывать что-то, или же он остается дома. Они сказали мне, что "пенсия" в Америке была слишком легкой, поэтому я вернулся в Милан. Я здесь просто для страсти, потому что я в основном играю бесплатно. Ситуация с COVID-19 остановила все и я подумал, может быть, есть что-то, пытающееся сказать мне, что я должен завершить карьеру. К счастью, мы вернулись на поле. Я родился, чтобы играть в футбол, и до сих пор остаюсь лучшим во время игры в футбол. Посмотрим, как я буду себя чувствовать через два месяца и что будет происходить с клубом. Если будет то же, что и сейчас, то вряд ли вы увидите меня в "Милане" в следующем сезоне. Ибрагимович – не игрок Лиги Европы, а "Милан" – не клуб Лиги Европы".

Также в своем стиле швед заявил, что не знает, кто такой Ральф Рангник, хотя этого немецкого тренера активно сватают в "Милан".

Пару дней назад Ибрагимович прокомментировал победу "Милана" над "Ювентусом".

Смотрите, как Златан забивает за "Милан" в чемпионате Италии

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