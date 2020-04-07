Ибрагимович окончательно принял решение о своем футбольном будущем

Златан хочет остаться в Италии и может перейти в другой клуб

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович решил продолжить карьеру еще как минимум на год, сообщает La Gazzetta dello Sport. Его контракт с "россонери" истекает летом, однако позиции шведа в клубе ухудшились после ухода Звонимира Бобана с поста спортивного директора, который был одним из инициаторов приглашения 38-летнего форварда. Ибрагимович принял решение не уходить из футбола, поскольку этот сезон был омрачен коронавирусной инфекцией, что не позволило бы ему поставить красивую точку в карьере.

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Сообщается, что швед хочет остаться в Серии А и готов рассмотреть предложения от других клубов, если с "Миланом" договориться не получится. После возвращения в "Милан" Ибрагимович забил четыре гола в 10 матчах.

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Ранее мы рассказывали, что Ибрагимович задумался о жизни после футбола – Златан планирует сменить профессию. Шведский нападающий может начать карьеру агента и стать партнером Райолы.

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Смотрите, как Ибрагимович забивает за "Милан"

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