Ибрагимович показал, как толстый агент наступил ему на спину

Сегодня, 14:57

Знаменитый шведский футболист пожаловался на "алчного" агента

Златан Ибрагимович. Фото AFP
Златан Ибрагимович. Фото AFP

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поделился необычной фотографией на своей странице в Instagram, на которой его агент Мино Райола стоит всем своим внушительным весом на спине шведского форварда. "Когда агент старается выжать из тебя каждый цент", – шутливо подписал фото Златан Ибрагимович.

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Ибрагимович перешел в "Гэлакси" весной 2018 года. Отказавшись от невероятного по финансовым условиям предложения из Китая, он решил продолжить карьеру в США. Зарплата шведского форварда составляет 1,5 миллиона евро в год. Райола является его многолетним агентом, который также сотрудничает с Полем Погба, Марио Балотелли и другими известными футболистами.

Ранее мы писали, что Златан Ибрагимович лично позвонил и поблагодарил владельцев сезонных абонентов "Лос-Анджелес Гэлакси". Шведский футболист с начала года выступает в MLS.

Напомним, что Златан Ибрагимович отказался от 100 миллионов от китайского клуба ради переезда в американский чемпионат. Вместо этого Ибрагимович выбрал "Гэлакси", где заработает только 3 миллиона евро за два года.
Златан Ибрагимович, футбольный агент

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Источники:

РСпорт, Сегодня|Спорт

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