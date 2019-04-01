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Ибрагимович стал самым результативным футболистом в истории Швеции

Сегодня, 14:54

Шведский форвард продолжает забивать в чемпионате MLS

Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович. Фото: AFP
Ибрагимович стал самым результативным футболистом в истории Швеции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1fb/d20/5ca1fbd200457.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1fb/d20/5ca1fbd200457.jpg Футбол Шведский форвард продолжает забивать в чемпионате MLS

Дубль нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича в ворота "Портленд Тимберс" (2:1) позволил ему выйти на первое место в списке самых результативных игроков в истории шведского футбола. На счету Златана стало 515 голов – на два больше, чем у легенды "Милана" Гуннара Нордаля.

Также швед обошел легенду "Реала" Альфредо Ди Стефано и австрийца Ханса Кранкля, у которых было по 514 голов. Теперь Златан является 21-м среди самых результативных футболистов в истории по данным статистической организации RSSSF.

Ближайшие ориентиры для Ибрагимовича – бразилец Зико (522 мяча), венгры Дьюла Женгеллер (522) и Йожеф Такач (523).

Ибрагимович является одним из трех действующих игроков, которые забили больше 500 мячей за карьеру. Двое других – аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси (685) и его португальский коллега из "Ювентуса" Криштиану Роналду (700).

Златану для достижения этого результата понадобилось 886 матчей. В среднем он забивает 0,58 гола за игру.

На протяжении своей карьеры Ибрагимович выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гэлакси", а также сборную Швеции.

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Тег футбол, Златан Ибрагимович

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