Ибрагимович стал самым результативным футболистом в истории Швеции
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Дубль нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича в ворота "Портленд Тимберс" (2:1) позволил ему выйти на первое место в списке самых результативных игроков в истории шведского футбола. На счету Златана стало 515 голов – на два больше, чем у легенды "Милана" Гуннара Нордаля.
Также швед обошел легенду "Реала" Альфредо Ди Стефано и австрийца Ханса Кранкля, у которых было по 514 голов. Теперь Златан является 21-м среди самых результативных футболистов в истории по данным статистической организации RSSSF.
Ближайшие ориентиры для Ибрагимовича – бразилец Зико (522 мяча), венгры Дьюла Женгеллер (522) и Йожеф Такач (523).
Ибрагимович является одним из трех действующих игроков, которые забили больше 500 мячей за карьеру. Двое других – аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси (685) и его португальский коллега из "Ювентуса" Криштиану Роналду (700).
Златану для достижения этого результата понадобилось 886 матчей. В среднем он забивает 0,58 гола за игру.
На протяжении своей карьеры Ибрагимович выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гэлакси", а также сборную Швеции.
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