Ибрагимович забил феноменальный "стоячий" гол "Динамо" и заставил вспомнить Роналдиньо

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил шикарный гол в матче заключительного тура регулярного чемпионата Североамериканской лиги футбола (MLS) против "Хьюстон Динамо" (2:4). На 9-й минуте Ибрагимович получил мяч от партнера, потоптался на месте и резко пробил в дальнюю девятку. Вратарь не ожидал такой смелости от шведа и не успел среагировать на удар.

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Этот гол напомнил мяч знаменитого бразильца Роналдиньо в ворота лондонского "Челси" во время матча Лиги чемпионов в 2005 году. Будущий обладатель "Золотого мяча" получил мяч перед линией штрафной, сделал несколько обманных движений и носком пробил в левый угол. Петр Чех не видел момент удара, поэтому даже не среагировал на пролетающий мимо него мяч.

Также мы писали, что Ибрагимович ударом ниндзя едва не сломал пальму. Знаменитый швед опубликовал видео в Twitter, продемонстрировав подписчикам удар с разворота около бассейна. Отметим, что Златан имеет черный пояс по тхэквондо. "Ниндзя", – коротко подписал видео Ибрагимович.

Златан Ибрагмович продемонстрировал удар ниндзя Видео: Twitter

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