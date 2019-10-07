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Ибрагимович забил феноменальный "стоячий" гол "Динамо" и заставил вспомнить Роналдиньо

7 октября, 13:08

Шведский нападающий наколотил в регулярном чемпионате MLS 30 мячей

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил шикарный гол в матче заключительного тура регулярного чемпионата Североамериканской лиги футбола (MLS) против "Хьюстон Динамо" (2:4). На 9-й минуте Ибрагимович получил мяч от партнера, потоптался на месте и резко пробил в дальнюю девятку. Вратарь не ожидал такой смелости от шведа и не успел среагировать на удар.

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Этот гол напомнил мяч знаменитого бразильца Роналдиньо в ворота лондонского "Челси" во время матча Лиги чемпионов в 2005 году. Будущий обладатель "Золотого мяча" получил мяч перед линией штрафной, сделал несколько обманных движений и носком пробил в левый угол. Петр Чех не видел момент удара, поэтому даже не среагировал на пролетающий мимо него мяч.

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Также мы писали, что Ибрагимович ударом ниндзя едва не сломал пальму. Знаменитый швед опубликовал видео в Twitter, продемонстрировав подписчикам удар с разворота около бассейна. Отметим, что Златан имеет черный пояс по тхэквондо. "Ниндзя", – коротко подписал видео Ибрагимович.

Златан Ибрагмович продемонстрировал удар ниндзя Видео: Twitter

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видео Златан Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси Роналдиньо MLS

Источник: Сегодня|Спорт

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