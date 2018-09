Ибрагимович забил невероятный гол в США, он стал для него 500-м в карьере

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович продолжает доказывать, что его рано списали со счетов в "МЮ". В прошедшем туре регулярного чемпионата MLS 37-летний форвард отличился феноменальным мячом в ворота "Торонто" (3:5).

После передачи от Джованни Дос Сантоса Ибрагимович воспользовался одним из приемов в тхэквондо, по которому он владеет черным поясом, и перевел мяч в сетку ворот.

Этот мяч стал для Ибрагимовича 500-м в карьере. Только трем из действующих игроков удалось преодолеть эту отметку – кроме шведа это Дионель Месси и Криштиану Роналду.

ARE YOU SERIOUS? #Zlatan500 in the most Zlatan way possible. pic.twitter.com/CSvyF9vszv