Ибрагимович забил невероятный гол в США, он стал для него 500-м в карьере

Сегодня, 11:26

Шведский нападающий взорвал интернет невероятным взятием ворот


Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович продолжает доказывать, что его рано списали со счетов в "МЮ". В прошедшем туре регулярного чемпионата MLS 37-летний форвард отличился феноменальным мячом в ворота "Торонто" (3:5).

После передачи от Джованни Дос Сантоса Ибрагимович воспользовался одним из приемов в тхэквондо, по которому он владеет черным поясом, и перевел мяч в сетку ворот.

Этот мяч стал для Ибрагимовича 500-м в карьере. Только трем из действующих игроков удалось преодолеть эту отметку – кроме шведа это Дионель Месси и Криштиану Роналду.

За свою карьеру Ибрагимович выступал в таких клубах как "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Милан", "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед". В первом же сезоне он провел за "красных дьяволов" 46 матчей и забил 28 голов, прежде чем получил серьезную травму колена в поединке Лиги Европы против "Андерлехта".

Восстановившись после травмы Ибрагимович снова вернулся в "МЮ", но заиграть на том же уровне ему не удалось. За полгода в команде он провел всего семь матчей и забил один гол в Кубке Лиги.

Ибрагимович побеждал в чемпионатах Голландии, Италии, Испании, Франции, неоднократно выигрывал Кубки и Суперкубки стран, становился победителем Лиги Европы и матча за Суперкубок УЕФА. Всего в коллекции шведского футболиста 32 трофея.

Ранее мы писали, что Златан Ибрагимович лично позвонил и поблагодарил владельцев сезонных абонентов "Лос-Анджелес Гэлакси". Шведский футболист с начала года выступает в MLS.

Напомним, что Златан Ибрагимович отказался от 100 миллионов от китайского клуба ради переезда в американский чемпионат. Вместо этого Ибрагимович выбрал "Гэлакси", где заработает только 3 миллиона евро за два года.
видео, футбол, Златан Ибрагимович, Лос-Анджелес Гэлакси

Вы сейчас просматриваете новость "Ибрагимович забил невероятный гол в США, он стал для него 500-м в карьере". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Златан Ибрагимович. Фото AFP

Златан Ибрагимович закрыл собственный бренд одежды из-за многомиллионных убытков

18 Августа, 13:54

Шведский футболист выпускал одежду для мужчин и женщин под брендом A-Z

Футбол

Златан Ибрагимович. Фото AFP

Ибрагимович показал, как толстый агент наступил ему на спину

6 Августа, 14:57

Знаменитый шведский футболист пожаловался на "алчного" агента
Загрузка...

Футбол

Златан Ибрагимович. Фото AFP

Ибрагимович лично позвонил и поблагодарил владельцев сезонных абонентов "Лос-Анджелес Гэлакси"

3 Августа, 15:33

Шведский футболист с начала года выступает в MLS 

Футбол

Златан Ибрагимович сделал первый хет-трик в США

30 Июля, 12:43

В 17 матчах MLS форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" забил 15 голов

Новости

Златан Ибрагимович. Фото Instagram

Бекхэм троллит Ибрагимовича после поражения шведов на чемпионате мира

8 Июля, 13:45

Известные футболисты перед матчем Англия - Швеция заключили пари, которое выиграл Дэвид Бекхэм

Новости

Ибрагимович и Бекхэм вместо играли за "ПСЖ". Фото AFP

Ибрагимович и Бекхэм заключили пари на матч Швеция - Англия

7 Июля, 10:45

Бывшие звезды своих сборных подогрели интерес к четвертьфиналу чемпионата мира
Загрузка...