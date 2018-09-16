Ибрагимович забил невероятный гол в США, он стал для него 500-м в карьере

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович продолжает доказывать, что его рано списали со счетов в "МЮ". В прошедшем туре регулярного чемпионата MLS 37-летний форвард отличился феноменальным мячом в ворота "Торонто" (3:5).

После передачи от Джованни Дос Сантоса Ибрагимович воспользовался одним из приемов в тхэквондо, по которому он владеет черным поясом, и перевел мяч в сетку ворот.

Этот мяч стал для Ибрагимовича 500-м в карьере. Только трем из действующих игроков удалось преодолеть эту отметку – кроме шведа это Дионель Месси и Криштиану Роналду.

За свою карьеру Ибрагимович выступал в таких клубах как "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Милан", "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед". В первом же сезоне он провел за "красных дьяволов" 46 матчей и забил 28 голов, прежде чем получил серьезную травму колена в поединке Лиги Европы против "Андерлехта".

Восстановившись после травмы Ибрагимович снова вернулся в "МЮ", но заиграть на том же уровне ему не удалось. За полгода в команде он провел всего семь матчей и забил один гол в Кубке Лиги.

Ибрагимович побеждал в чемпионатах Голландии, Италии, Испании, Франции, неоднократно выигрывал Кубки и Суперкубки стран, становился победителем Лиги Европы и матча за Суперкубок УЕФА. Всего в коллекции шведского футболиста 32 трофея.

Ранее мы писали, что Златан Ибрагимович лично позвонил и поблагодарил владельцев сезонных абонентов "Лос-Анджелес Гэлакси". Шведский футболист с начала года выступает в MLS.

Напомним, что Златан Ибрагимович отказался от 100 миллионов от китайского клуба ради переезда в американский чемпионат. Вместо этого Ибрагимович выбрал "Гэлакси", где заработает только 3 миллиона евро за два года.